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Ekonomi
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Parke taşı ile kaldırım yaptırılacaktır

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Parke taşı ile kaldırım yaptırılacaktır

Elazığ Belediyesi merkez mahallelerde bulunan cadde ve sokaklarda beton parke taşı ile kaldırım yapılması yapım işi ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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