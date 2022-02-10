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Paris’teki tekstil-moda fuarı Premiere Vision’a Türkiye çıkarması

#Paris#Moda#Premiere Vision
Paris’teki tekstil-moda fuarı Premiere Vision’a Türkiye çıkarması

Fransa’nın başkenti Paris’te yılda iki kez düzenlenen tekstil-moda ve aksesuarlar fuarı Premiere Vision’a Türkiye'den 185 firma katıldı.

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Fransa’da 1973’ten bu yana yılda iki kez düzenlenen tekstil-moda ve aksesuarlar fuarı Premiere Vision Covid-19 salgınında da büyük ilgi gördü. Başkent Paris’teki Nord Villepinte’de düzenlenen fuara Türkiye’de 185 firma katıldı. Fuara 120 ülkeden 2 bin 600'den fazla katılımcı katılırken, sektördeki 120 binden fazla profesyonel bir araya geldi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz yaptığı açıklamada, “Türkiye'den hala hazırda 185 firmayla katılmış bulunmaktayız. Toplam katılımcı sayısı da 480 civarında bizim yaklaşık yüzde yirmi ülke olarak payımız mevcut fuarda. Premiere Vision Fuarı dünyanın en prestijli kumaş fuarı, geniş alanda yapılan en çok katılımcının bulunduğu en çok ziyaretçinin yer aldığı fuar. Bu fuara da biz milli katılım yapmaktayız. Senede iki defa gerçekleştiriliyor bu sene de şubat ayında ve temmuz ayında olacak” dedi.

Türk firmalarının fuara olan ilgiden memnun olduğunu belirten Öksüz, "Firmalarımız görüşmelerini yapıyorlar gayet yoğun bir ziyaretçi katılımı da var. Pandemi döneminden dolayı beklentileri de yüksek tutmamıştık ama şu anda fuarın performansı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşiyor bu anlamda memnunuz" dedi.

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#Paris#Moda#Premiere Vision

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