Paris sponsor olimpiyatları... Olimpiyat sporcuları iş dünyasının marka radarında

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2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın arkasında büyük bir sponsor desteği var. Biz de bu müthiş sosyal etki organizasyonunun arkasındaki ‘iyilik’ hareketine bakalım dedik.

Aslında iş dünyasının olimpiyatlara katkısı her zaman oldukça dikkat çeken bir durum. Bu yıl çok bildik isimleri görmek mümkün. Coca-Cola’dan Accor’a, Omega saatlerinden P&G’ye kadar çok sayıda küresel dev Paris Olimpiyatları’na ismini yazdırmış durumda.

Verilere göre Paris 2024 organizatörlerinin, 60’ı Fransız firmaları olmak üzere yüzlerce uluslararası şirketten yaklaşık 1.3 milyar dolar sponsorluk geliri elde etmesi bekleniyor.

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TÜRKİYE’DE 25 ŞİRKET ÖNE ÇIKTI

Peki Türkiye’de Olimpiyat sporcularının ve olimpiyatların desteklenmesi ne durumda? Bakıldığında reklamlar ve iletişim çalışmaları tablonun çok iyi olduğu algısını yaratıyor. Ancak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yetkilileri, İngiltere ya da Fransa gibi bu işte ileride olan bir ülkedeki sponsorluk desteğinin yüzde 30’larına ancak varabildiğimizi söylüyorlar.

TMOK’un web sitesine girdiğinizde ‘sponsorlar’ başlığı altında 25 şirket sayıyorsunuz. İçlerinde küresel şirketler de var.

TMOK’tan bir yetkiliye Türkiye’de şirketlerin sponsorluk iştahlarını sordum. Şu yanıtı aldım: “Sponsorluk üçe ayrılıyor. Bireysel, nakdi ve tedarik. Türk şirketlerinin en çok talep gösterdiği alan tedarik sponsorluğu. Nakdi ve bireysel sponsorlukta ise eksiklikler var.”

Bu yıl olimpiyatlarda bizi temsil eden bütün sporcuların sponsoru olmasa da hemen hemen hepsini destekleyen kuruluşlar olduğu bilgisi de verildi.

TMOK’UN RESMİ DESTEKÇİSİ İŞ BANKASI

İş Bankası, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorlarından. Sponsorluğun kapsamı geniş. Milli sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmasına katkı sağlanması; çocuklara, gençlere spor alışkanlığı kazandırılması; gelecek yıllarda daha fazla gencin olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmesi hedefler olarak sıralanıyor. Team Turkiye’de 102 milli sporcu var. Banka, olimpiyatçıların tüm branşlarda desteklenmesi gerektiği felsefesiyle iki yıldır resmi sponsorluğunu sürdürüyor.

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MASA TENİSİNE SPONSOR

Bir örnek de bireysel sporcu alanından. Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Yıldızlar Yatırım Holding tarafından destekleniyor. Şirket, masa tenisi branşının desteklenmesi ve bu alanda farkındalık yaratılması için Altınkaya’nın 2021’den bu yana sponsoru. Şirketin üst düzey yöneticileri amaçlarını, “Bu tarz birliktelikleri Türk sporunun ve özellikle masa tenisi gibi nispeten daha az destek gören bir branşın ilerlemesi adına çok önemli görüyorum” sözleriyle anlatıyor.

BLACKOUT PERİOD’A DİKKAT

Olimpiyat sponsorluğu meselesini bu alanda danışmanlık yapan Sports&Brands şirketinin yöneticisi Tamer Keskin’le konuştuk. Piyasanın bundan beş yıl önce daha canlı olduğunu söyledi Keskin. “Son dönemde kamu kuruluşlarının kitlesel sporlara sponsor olarak öne çıktığını görüyoruz” diyen Keskin, şirketlerin aslında bireysel sporculara ilgisinin artmakta olduğu görüşünde.

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Keskin bunu şöyle anlattı: “Sporcunun taşıdığı değerler marka ile uyuşuyorsa bu çok başarılı bir birliktelik oluyor. Markanın da sporcunun gelişimini desteklemesi önemli. Örneğin milli voleybolcu Hande Baladın’ın belgeselinin çekilmesi sadece sponsor markayı değil oyuncuyu da büyüten bir hamle.”

Tamer Keskin

Olimpiyat sponsorluğu ise bambaşka bir konuymuş. Ve işin çok da bilinmeyen ‘blackout periyod’ dönemi varmış. Keskin şu detayları verdi: “Bir sporcuya sponsor olabilirsiniz ama olimpiyat oyunları döneminde ona destek iletişimi yaparken olimpiyat kelimesini kullanmanız yasak. Bunun için aynı zamanda ya küresel ya da ulusal olimpiyat komitelerinin de sponsoru olmanız gerekiyor. Olimpiyatlardan altı gün önce ve 10 gün sonra bu iletişim kapalı. Buna da blackout periyod deniliyor. Buna uyulmazsa hem sporcuya hem de sponsora ceza veriliyor.”

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ŞİRKETLERİN EN HEVESLİ OLDUĞU BRANŞLAR