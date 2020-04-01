Paris Kulübü, Somali’nin 1,4 milyar dolarlık borcunu sildi

Kredi veren ülke temsilcileri ve Somalili yetkililerin telekonferans görüşmesinin ardından kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kararın ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelere yönelik başlatılan inisiyatif kapsamında alındığı bildirildi.

Açıklamada, ülkenin 2,7 milyar dolarlık borcunun ele alındığı, bunun 1,4 milyar dolarlık kısmının silinerek 1,3 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

Somali Maliye Bakanı Abdirahman Beileh, kredi açan ülkelere teşekkür ederek, kararın ülkenin yeniden inşasına olan kararlılıklarının ve reformların bir sonucu olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, geçen hafta, Somali’nin borçlarının silinmesi için gerekli adımları attığını ve gelişmiş ülkeler tarafından borçlarının silinmesi halinde mali yapısını güçlendirmek için yeni mali kaynaklara erişim sağlayabileceğini açıklamıştı.