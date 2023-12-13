Parası olan herkes saat 22:00'ye odaklandı! İşte beklenen kritik karar

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Küresel ekonomi için büyük önem arz eden ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasına saatler kaldı. Bugün TSİ 22:00'de açıklanacak olan faiz kararı dolar, altın, euro, tahvil faizi, kripto para gibi birçok enstrümanı yakından ilgilendiriyor.

Yüzde 5.50'de sabit kalması beklenen faizden daha çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar daha önemli olacak.

Powell'ın faiz indirme patikasına girilip girilmeyeceğine yönelik ifadeleri dikkatle takip edilecek. Powell her toplantıda faiz indirmek için verilerin takip edilmesi gerektiğini veriler ışığında hareket edileceğini belirtiyordu. Powell saat 22:30'da açıklama yapmaya başlayacak.

Piyasalarda ise 2024 yılının ilk yarısının sonlarına doğru Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentisi hakim durumda.

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Fed, faizi yüksek tutarak doları daha değerli hale getirdi ve enflasyonda küçük mesafeler kat etti.

ENFLASYON HAFİF DÜŞTÜ

Dün açıklanan ABD Kasım ayı enflasyonu yüzde 3.1 olarak gerçekleşti. Ekim ayında bu oran yüzde 3.2 olmuştu. Çekirdek enflasyon tarafında iyileşme henüz görülmemişken aylık enflasyon da yüzde 0.1 oranında artış gösterdi.

ABD'nin enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde oluşuyor.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN GERİLEDİ

Altın fiyatları Fed'in kısa süre içinde faiz indirimine gideceğine yönelik ekonomist beklentileriyle tarihi zirvesini Aralık ayı başında görmüştü. Ons altın 2148 dolara, gram altın ise 1928 liraya kadar yükselmişti. Ons altın yatay seyirle şu sıralar 1980 dolarda, gram altın ise 1850 liradan işlem görüyor. Dolar 29.0467 lira, euro 31.3602 lira, sterlin 36.4887 lira, euro/dolar paritesi 1.0787 seviyesinde bulunuyor.