Paralı öldü, mirası davalık

Paralı’dan geriye İstanbul’un en kıymetli bölgelerinde hanlar, dev şirketlerin hisseleri, yüzlerce gayrimenkul, tekstil fabrikaları, milyonlarca lirayla dolu banka hesapları ve yedi yıldır bilinci kapalı olarak tedavi gördüğü süreçte bütün bu malların paylaşımı için başlayan torunu Ömerhan Kuru ile oğlu Galip Paralı, üç kızı ve 74 yaşındaki eşinin taraf olduğu davalar kaldı.

200 GAYRİMENKUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dava dosyasına göre Enver Paralı (79), 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçirdi. 1 ay 11 gün hastanede kalıp taburcu oldu. Daha sonra tekrar hastaneye yatırıldı. Hastanede olduğu dönemde oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname aldı. Bu vekâletnameyle de Paralı’nın milyarlarca lira değerindeki mal varlığını kendi şirketleri ve üçüncü şahıslar üzerine aktardı. Bazılarını da sattı. Soruşturma aşamasındaki tespitlere göre bu menkul ve gayrimenkuller arasında Nuh Çimento’nun yüzde 16 hissesi, İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 200’e yakın gayrimenkul (dükkân, daire, han), Denizli’de 4 fabrika ve banka hesaplarında milyonlarca lira tutarındaki nakit de yer aldı.

VEKÂLET SAHTE ÇIKTI

Enver Paralı’nın kızı Gonca Kuru’nun oğlu Ömerhan Kuru durumu fark edince savcılığa başvurdu. Soruşturma neticesinde ‘Mal varlığım üzerinde her türlü işlemi yapmaya yetkilidir’ şeklindeki vekâletnamedeki imzanın Enver Paralı’ya ait olmadığı ortaya çıktı. Mal varlığı devirlerine tedbir konuldu. Oğul Galip Paralı’ya da ‘iki ayrı resmi belgede sahtecilik’ suçundan dava açıldı. Torun Ömerhan Kuru, dayısının bu usulsüz mal aktarım sürecine müdahil oldukları suçlamasıyla annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı, teyzeleri Ayşegül Hoşgör ve Gaye Canayakın hakkında şikâyetçi olunca, onlar da soruşturmaya alındı. 10 Haziran’da tamamlanan soruşturmayla Galip Paralı ve üç kız kardeşine ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan da dava açıldı. Kardeşler hakkında babalarına karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yürütülen soruşturma ise (kanuna göre) mağdurun birinci dereceden yakınları oldukları için takipsizlikle neticelendi. Bu süreçte yedi yıldır yoğun bakımda olan Enver Paralı önceki gece hayatını kaybetti. Paralı’nın vefatıyla satış iptal davalarının düşmesi gündeme gelebilecek. Soldan sağa: Enver Paralı, Ömerhan Kuru, Ahmet Galip Paralı