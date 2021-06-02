‘Paralı’ ailesinin 1 milyar TL’lik miras savaşında karar çıktı!

Ünlü Paralı ailesinin “sahte vekaletname” davasında karar çıktı. Mahkeme ailesini suçlayan torun Ömerhan Kuru’yu haksız buldu. Paralı ailesi, muhasebecileri ve noter beraat etti.



CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu’nun özel haberine göre ünlü ailenin miras savaşında kaybeden torun oldu. İş insanı Enver Paralı 79 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, Enver Paralı tedavi gördüğü süreçte oğlu Ahmet Galip Paralı’ya vekalet verdi.



SAHTE VEKALETNAME İDDİASI



Torun Ömerhan Kuru’nun iddiasına göre dedesi Enver Paralı o vekaleti verebilecek durumda değildi. Beyin kanaması geçirmişti.



Vekaletname tarihi hastanede durumunun ağır, bilincinin yerinde olmadığı tarihte çıkmıştı. “Bu vekaletname sahte” dedi. Annesi, anneannesi, teyzeleri, dayısı dahil tüm paralı ailesi, noter ve muhasebeci hakkında şikayetçi oldu.



MAHKEME SUÇUN İŞLENMEDİĞİNE KARAR VERDİ, TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ



İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı sanıkların galip “resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik” suçlarından 12 ila 15 yıl arasında değişik oranlarda sanıkların hapisle cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma aşamasında el konulan milyonlarca lira değerindeki 69 gayrimenkulün de yasal mirasçılara devredilmesini istedi. Mahkeme bu suçun işlenmediğine karar vererek davayı reddetti. Tüm sanıklar davadan beraat etti. Mahkeme mal varlıklarına konulan tedbirin ve Ahmet Galip Paralı hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi

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