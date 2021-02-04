Pandemiyle birlikte büyük değişim! İstanbul 2. sıradan listeye girdi

İngilizce 'digital nomad' yani Türkçesi dijital göçebelik pandemiyle tercih edilir hale geldi. Uzaktan çalışan birçok kişi artık dijital göçebelik yolunu seçiyor. Çalışanlar istediği ülke ve istediği şehirden çalışmalarını sürdürürken, ülkelerde dijital göçebeleri kendilerine çekmek için çalışmalar başlattı.

Dijital göçebelikle ilgili çalışma, sigorta şirketi CIA Landlords tarafından gerçekleştirildi. Şirket çalışmayı yaparken kira, ulaşım, faturalar ve wifi maliyetleri gibi temel ihtiyaçlar için geçim maliyetini dikkate aldı. Ayrıca çalışmada turistlerin tercihleri ve şehirlerin misafirperverlikleri de dikkate alındı.

EN İYİLER LİSTESİNDE İSTANBUL

Maliyet, yaşam standartları, ulaşım kolaylığı ve misafirperverlik dikkate alınarak yapılan listede. İlk sırada Madrid, hemen ardında ikinci sırada ise İstanbul yer alıyor. İstanbul hem ulaşım kolaylığı, hem turizmi hem de yaşam standartlarıyla üst sırada yer aldı.

Ardından Budapeşte, Tiran, Roma, Lizbon, Varşova, Moskova, Prag, Sofya geldi.

EN KÖTÜ YERLER DE AÇIKLANDI

En kötü yerler sıralaması da açıklandı. İlk sırada Monako yer aldı.

2. Cenevre

3. Vaduz

4. Antananarivo

5. Lüksemburg

6. Oslo

7. Kopenhag

8. Amsterdam

9. Helsinki

10. Reykjavik

ESTONYA VE BARBADOS GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI

Temmuz ayında Estonya yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. Estonya, e-Residency (e-Oturum) programını desteklemek amacıyla ‘Dijital Göçebe Vizesi’ (Digital Nomad Visa) çalışmalarını tamamlamıştı.

Estonya'nın yeni uygulamasıyla dijital göçebeler bir yıla kadar ülkede kalabilecek. Vize öncelikle finans, pazarlama ve teknoloji alanında çalışanlara verilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados da, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2 bin dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.

AVRUPA'DA İLK PORTEKİZ OLDU

Avrupa'nın ilk dijital göçebe köyü, Portekiz'in iki özerk bölgesinden biri olan küçük volkanik Madeira adası olmuştu. Proje, Madeira Bölgesel Hükümeti tarafından Startup Madeira aracılığıyla ve dijital bir göçebe danışman yardımıyla geliştirildi.

100 göçebeyi ağırlayabilen projeye şimdiden 3000 kişi kayıt oldu. Kabul süreci 1 Şubat'ta başladı.

Yunanistan da dijital göçebe çekmeye çalışan ülkelerden. Yunanistan göçebeleri çekmek için uygulanacak vergilerin yüzde 50 düşeceğini de belirtti.

Ayrıca Hırvatistan da dijital göçebelik için resmi izin veren ülkelerden. Başvuru yapan kişiler 1 yıl boyunca kalma hakkı kazanacak. Ancak her dijital göçebelik başvurusunda olduğu gibi hem çalıştığına dair belgeler hem de gelir düzeyini gösteren resmi belgeler gerekli.