Pandemiyle birlikte başlamıştı! Bir ülke daha katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
TFFden 8+3 kuralıyla ilgili dikkat çeken yazıTFF'den 8+3 kuralıyla ilgili dikkat çeken yazı#Tff
Zamana karşı yarış Resmen canlı canlı gömüldülerZamana karşı yarış! Resmen canlı canlı gömüldüler#Ekvador
İmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidirİmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı! Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidir#MHP
Dünyanın konuştuğu gazeteci için flaş kararDünyanın konuştuğu gazeteci için flaş karar!#Yeni Zelanda
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pandemiyle birlikte başlamıştı Bir ülke daha katıldıPandemiyle birlikte başlamıştı! Bir ülke daha katıldı#İspanya
Botoks sonrası ölüm Adli Tıptan şok rapor: Silisyum çıktıBotoks sonrası ölüm! Adli Tıp'tan şok rapor: Silisyum çıktı#İstanbul
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Tektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan kararTektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan karar!#Mehmet Dinçerler
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Kilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamileKilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamile!#Rihanna
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklamasıArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması#Aslıhan Doğan
HABERLEREkonomi Haberleri

Pandemiyle birlikte başlamıştı! Bir ülke daha katıldı

#İspanya#Dijital Göçebelik#Vize
Pandemiyle birlikte başlamıştı Bir ülke daha katıldı

İspanya dijital göçebeleri ülkesine çekmek için adım attı ve uzaktan çalışanları kazanacağı dijital göçebe vizesini başlatma kararı aldı.

Haberin Devamı

Pandemiyle birlikte gündeme gelen dijital göçebelik için bir ülke daha adım atıyor. İspanya uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte en fazla 12 ay kalmanıza ve çalışmanıza izin verecek bir dijital göçebe vizesi getirmeyi planlıyor.

Vize süresinin daha sonra 2 katına kadar uzatılabileceği öngörülüyor. Plan kapsamında genç girişimcileri yeni bir yere taşınmaya teşvik etmek için yeni şirketlere vergi teşvikleri de verilebilir.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildiMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildiHaberi Görüntüle

NÜFUSLARI 5 BİNDEN AZ

İspanya'nın kırsal kesimlerinde iş fırsatlarının olmayışı bu yüzden de nüfuslarının azalması bu durumu tetikledi. 

İspanya genelinde yaklaşık 30 kasaba ve köy, dijital göçebeleri ziyaret etmeye teşvik etmek için Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo'ya (Uzak İşçiler için Ulusal Karşılama Ağı) katılmaya karar verdi. Hepsinin 5.000'den az sakini var ve sokaklarını yeniden doldurmak için yeni sakinleri çekmek istiyorlar. 

Haberin Devamı

Bu bölgelerde insanlar ister kısa bir mola için kalsınlar, ister bu yerleri geçici evleri haline getirsinler, evden çalışan insan akışının toplulukları canlandırmaya yardımcı olacağı umuluyor. Bunların arasında şu köyler yer alıyor: 

Gözden Kaçmasın

MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarMHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalarHaberi Görüntüle

GENALGUACİL, MALAGA

Genal Vadisi'nin kalbindeki bu küçük köyün nüfusu 500'den az. Sierra Bermeja'nın yamaçlarında yer alan ve denizden çok uzak olmayan köy, fiber internete sahip. Köyde yaşamanın maliyeti de konaklama, yemek ve çalışma alanı kullanımı için haftalık 130 euro civarında.

Pandemiyle birlikte başlamıştı Bir ülke daha katıldı

 

TEJEDA, GRAN CANARİA

Kanarya Adaları'ndaki tek seçenek olan Tejeda toplam 1.921 kişilik bir nüfusa sahip. Yıllık sıcaklığın 19 derece civarında olduğu köyde kalmanın maliyeti, yemek ve barınma için kişi başı haftalık yaklaşık 240 euro olarak belirlenmiş durumda. 

SAN VİCENTE DE LA SONSİERRA, LA RİOJA

San Vicente de La Sonsierra'da 1000'den fazla insan yaşıyor. Yerel tesisler arasında bir sağlık merkezi, postane, kütüphane ve çeşitli dükkanlar bulunmaktadır.

Gözden Kaçmasın

Fransada cumhurbaşkanı adayı Zemmour’un danışmanı hakkında tecavüz soruşturmasıFransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour’un danışmanı hakkında tecavüz soruşturmasıHaberi Görüntüle

Ortalama bir haftalık konaklama, yemek ve konaklama masrafları dahil olmak üzere, kişi başı 205 euro civarında. 

Haberin Devamı

RABANALES DE ALİSTE, ZAMORA

Portekiz sınırına yakın bir yerde bulunan bu köyün nüfusu 500'den az. Burada kalmak, köyün eski okul binasında ücretsiz uzaktan çalışma alanı bulunurken, yemek ve konaklama için haftada yaklaşık 270 euroya mal olacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Dijital Göçebelik#Vize

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19