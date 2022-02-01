Pandemiyle birlikte başlamıştı! Bir ülke daha katıldı

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Pandemiyle birlikte gündeme gelen dijital göçebelik için bir ülke daha adım atıyor. İspanya uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte en fazla 12 ay kalmanıza ve çalışmanıza izin verecek bir dijital göçebe vizesi getirmeyi planlıyor.

Vize süresinin daha sonra 2 katına kadar uzatılabileceği öngörülüyor. Plan kapsamında genç girişimcileri yeni bir yere taşınmaya teşvik etmek için yeni şirketlere vergi teşvikleri de verilebilir.

NÜFUSLARI 5 BİNDEN AZ

İspanya'nın kırsal kesimlerinde iş fırsatlarının olmayışı bu yüzden de nüfuslarının azalması bu durumu tetikledi.

İspanya genelinde yaklaşık 30 kasaba ve köy, dijital göçebeleri ziyaret etmeye teşvik etmek için Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo'ya (Uzak İşçiler için Ulusal Karşılama Ağı) katılmaya karar verdi. Hepsinin 5.000'den az sakini var ve sokaklarını yeniden doldurmak için yeni sakinleri çekmek istiyorlar.

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Bu bölgelerde insanlar ister kısa bir mola için kalsınlar, ister bu yerleri geçici evleri haline getirsinler, evden çalışan insan akışının toplulukları canlandırmaya yardımcı olacağı umuluyor. Bunların arasında şu köyler yer alıyor:

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GENALGUACİL, MALAGA

Genal Vadisi'nin kalbindeki bu küçük köyün nüfusu 500'den az. Sierra Bermeja'nın yamaçlarında yer alan ve denizden çok uzak olmayan köy, fiber internete sahip. Köyde yaşamanın maliyeti de konaklama, yemek ve çalışma alanı kullanımı için haftalık 130 euro civarında.

TEJEDA, GRAN CANARİA

Kanarya Adaları'ndaki tek seçenek olan Tejeda toplam 1.921 kişilik bir nüfusa sahip. Yıllık sıcaklığın 19 derece civarında olduğu köyde kalmanın maliyeti, yemek ve barınma için kişi başı haftalık yaklaşık 240 euro olarak belirlenmiş durumda.

SAN VİCENTE DE LA SONSİERRA, LA RİOJA

San Vicente de La Sonsierra'da 1000'den fazla insan yaşıyor. Yerel tesisler arasında bir sağlık merkezi, postane, kütüphane ve çeşitli dükkanlar bulunmaktadır.

Ortalama bir haftalık konaklama, yemek ve konaklama masrafları dahil olmak üzere, kişi başı 205 euro civarında.

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RABANALES DE ALİSTE, ZAMORA

Portekiz sınırına yakın bir yerde bulunan bu köyün nüfusu 500'den az. Burada kalmak, köyün eski okul binasında ücretsiz uzaktan çalışma alanı bulunurken, yemek ve konaklama için haftada yaklaşık 270 euroya mal olacaktır.