Pandemiye rağmen yatırıma devam

DAP Yapı, geliştirdiği yeni konseptleri ve tasarımları hayata geçirdiği İstanbul Nişantaşı’ndaki konut projesinde inşaatı başlattı. ‘Nişantaşı Koru’ adı verilen projede ön talep topladıklarını belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz yeni yatırımlarının konumuna dikkat çekti. Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alan projeye yoğun ilgi beklediklerini belirten Yılmaz, fiyatların ise son 10-15 yıldır bölgede geliştirilen konutlara göre yüzde 35-40 daha düşük olduğu kaydedildi.

TL İLE SATIŞ YAPACAK

Ziya Yılmaz, bölgede konutların hemen hepsinin döviz ile satıldığını anlatırken, “Biz dövizin ağırlıklı olduğu bu piyasada Türk Lirası ile vadeli satış yaparak, konut alıcısını hem kur riskinden koruyor hem doğru bir yatırım yaparak kazanç elde etmelerini sağlıyoruz. Nişantaşı ve civarında yer alan bölgede son 10-15 yılda yapılan konutların piyasa değerlerini incelediğimizde, ön talep dönemi fiyatlarımızın bölgenin yüzde 40 altında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle projemizin yüzde 100’ün üzerinde bir prim potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘TAAHHÜDÜN ÜZERİNE ÇIKARIZ’

DAP Yapı, Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan arsayı Emlak Konut GYO ihalesinde kazanmıştı. Buna göre, Holdinge ait Eltes-İstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon 750 bin lira satış toplam geliri taahhüt ederken, arsa sahibi Emlak Konut’a düşen gelir ise 705 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşmişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde de yatırımda frene basmadıklarına dikkat çeken Yılmaz, “İnişli çıkışlı dönemler olsa da biz ülkemize, ekonomiye ve sektörümüze güveniyoruz. Bu dönemde de yatırımdan vazgeçmedik. Krizli dönemlerde yatırım planımızdan şaşmadık, şaşmayacağız. Gayrimenkul sektörü elbette bu süreci zorluklarla geçiriyor. Ancak özellikle bu dönemlerde çalışmamıza ara vermemek, hatta daha çok çalışıp değer üretmek lazım” dedi. Nişantaşı projesi için verilen 1.7 milyarlık taahhüdün çok daha üzerine çıkabileceklerine de dikkat çeken Yılmaz, yıl sonuna yeni bir proje planladıklarını ifade etti.

SIRADA 3.1 MİLYARLIK PROJE VAR

Dap Yapı mart ayında Emlak Konut GYO’nun düzenlediği başka bir gelir paylaşım ihalesini de kazanmıştı. İstanbul Sarıyer Ayazağa’da Galatasaray’ın stadı Türk Telekom Arena’ya komşu arsada da bir proje geliştirilecek. Yıl sonuna yetişmesi planlanan proje için 3 milyar 111 milyon TL gelir taahhüt edildi. Öte yandan şirket geçen yıl yine ihale ile aldığını Çekmeköy arsasında 1.1 milyar liralık konut projesinin inşasına devam ediyor. Şirketin pandemi dönemine gelen Çekmeköy, Nişantaşı ve Ayazağa projeleri için taahhüt ettiği toplam tutar yaklaşık 5.9 milyar TL.

TÜKETİCİLERİN BEKLENTİSİNİ ÖLÇTÜ

İstanbul Çekmeköy’de başlattıkları ‘sağlıklı ev’ konseptini Nişantaşı’na da taşıdıklarını belirten Yılmaz, “Konut sektöründe koronavirüs öncesi ve sonrası dönemi olacak. Biz de salgınla birlikte değişen talepleri inceledik. Çekmeköy’de 58 bin 300, Nişantaşı’nda 18 bin kişilik hedef kitlenin beklentilerini aldık ve buna göre projemizi tasarladık” dedi. Ziya Yılmaz sağlıklı ev kriterlerini de şöyle özetledi: “Sağlıklı evler ihtiyaç duyulduğu anda yürüyerek çıkılabilecek yükseklikte inşa edilmeli. Bahçesi, terası ya da geniş balkonu olmalı. Orman, koru veya yeşil alana sahip olmalı ve her dairenin havalandırma sistemi sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanmalı. Son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi.” Nişantaşı projeleri için ‘bahçe villa’ konseptini geliştirdiklerini belirten Yılmaz, “Nişantaşı’nda konut ve yaşam anlamında lüks ile doğayı buluştururken bir ilki gerçekleştiriyoruz. ‘Bahçe villa’lar ile evinize ister binadan isterseniz bahçenizden gireceksiniz” dedi. Projede 5 blokta toplam 161 daire yer alırken, daire büyüklükleri ise 85 ile 760 metrekare arasında değişiyor. Konutların 19 adedi bahçe villa, 47 adedi ise havuzlu teras villa olarak geliştirildi.

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