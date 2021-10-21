Pandemiye rağmen satışlarını arttırdı

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90 MİLYON ADET

İleri teknolojiye sahip laboratuarlarda üretilen anaçlıklardan elde ettiği süs bitkisi çeliklerini, küresel piyasanın önemli firmalarına pazarladıklarını belirten Kaytanlıoğlu, “Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin birçoğuna yılın 52 haftası boyunca ihracat yapmaktayız. 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan COVID salgınına rağmen firmamız ihracatını artırmaya devam etmiş ve yıllık 90 milyon adet üzerinde köksüz süs bitkisi çeliği ihracatı yapmıştır. Geçtiğimiz sezon için toplam ihracatımız 4.75 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

TOHUMDAN SÜS BİTKİSİ

Türkiye pazarındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Bora Kaytanlıoğlu, “Köklü süs bitkisi fidesi ve saksılı dış mekân bitkileri, sardunya, petunia, mevsimlik, yıbbi aromatik ve çok yıllık süs bitkileri üretimi yapıyoruz. Yine 2009 yılından bu yana yoğun bir şekilde bu üretimlerimizi iç piyasaya veriyoruz. Biz yalnızca üreticiyiz. Ürünlerimize iki yurt içi distribütörümüz olan Ekogardens ve Ekim Süs Bitkileri aracılığıyla ulaşabilirler. Bize yurt içinden gelen her türlü talebi de onlara yönlendiriyoruz, siparişleri de onların aracılığı ile alıyoruz. Birkaç yıldır tohumdan süs bitkisi fidesi üretimi de yapmaktayız. Bu ürünleri talep eden müşterilerimiz, sipariş edecekleri ürünleri online katalogdan seçiyorlar, biz de üretimini yapıyoruz. Tohumdan üretimlerimizin çoğunluğu kaplı tohumlardan yapılıyor. Kaplı tohumların çimlenme oranı çok daha yüksek” şeklinde konuştu.

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BİYOLOJİK MÜCADELE

Özellikle tıbbi aromatik bitkilerde pestisit kalıntısı olmaması için biyolojik mücadele yaptıklarını belirten Bora Kaytanlıoğlu, “Biyolojik mücadele; özellikle tarım zararlılarıyla savaşta, bu canlılara zarar veren başka canlılardan yararlanılmasıdır. Bu yöntemde, bir zararlının doğal düşmanı olan yararlı böceklerin (predatör), söz konusu zararlının üreyip zarar verdiği çevreye bırakılarak, zararlıları azaltma etkinlikleri desteklenir. Kısacası, zararlı böceklerin predatörlerini tedarik edip ilaçsız bir şekilde zararlılarla mücadele ediyoruz. Üretim tesisimizde Show Garden (Teşhir Bahçesi) oluşturduk ve bizi ziyarete gelen dostlarımız, müşterilerimiz bu bahçemizi gezip ilham alıyorlar. Biz de bitki kompozisyonlarını bir şekilde göstermek istediğimiz için oluşturduk bu bahçeyi” ifadelerini kullandı.