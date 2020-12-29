Pandemiye rağmen işyeri kiraları arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl birçok iş yeri kepenk kapatma durumunda kaldı. Yılın hemen hemen tamamına yayılan kısıtlamalar nedeniyle iş yerleri zor durumda. Son günlerde artan vaka sayıları ek tedbirleri gerekli kılmasından dolayı da şu anda evlere servis ve gel al sistemiyle esnaflar bir şekilde salgınla mücadele etmenin yöntemlerini arıyor.

Gayrimenkul Borsası A.Ş. (GABORAS) verilerine göre bu dönemde Türkiye nüfusunun üçte birini kapsayan 5 büyükşehir arasında en fazla dükkan ve mağaza kiraları yükseliş yaşadı. Dükkan ve mağaza kiralarında en fazla artış yüzde 65 ile Bursa’da olurken, Bursa’yı yüzde 45 artış oranıyla İstanbul, yüzde 32 ile İzmir, yüzde 25 ile Ankara ve yüzde 20 artış oranıyla Antalya takip ediyor.

OFİS VE DEPOLAR

İşyerleri kiralarında büro-ofis kategorisinde ise artış seyri devam ediyor. Buna göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ofis kiralarında en fazla artış yüzde 25 ile İstanbul’da olurken, İstanbul’u yüzde 23 artış oranıyla Antalya ve Ankara, yüzde 15 ile Bursa ve yüzde 12 artış ile İzmir takip ediyor. Depo- antrepo kiralarında ise yüzde 33 artış ile en fazla artış oranına sahip olan il Ankara olurken, Ankara’yı yüzde 23 ile İstanbul ve yüzde 22 ile Antalya takip etti. Bursa ve İzmir’deki depo kiralarına bakıldığında ise geçtiğimiz yıla göre yıl içerisinde fiyat artış ve inişleri yaşansa da yıl sonuna doğru geçtiğimiz yılın oranları gelerek yılı artış göstermeden kapatan iller oluyor.

Bu yıl salgın nedeniyle çoğu firmanın evden çalışma sistemine geçmesi, insanların daha ferah alanlara geçerek pandemiyi en az sağlık sorunu ile atlatma beklentileri nedeniyle yazlık ve kırsal bölgelere yerleşimlerin oranını arttırdı. Buna paralel olarak yazlık ve kırsal alanlarda konut kiraları artış seyrini sürdürürken, nüfus oranı yüksek olan şehirlerde artış hızı yavaşladı. Bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla en fazla artış yaşanan iller yüzde 60 ile Muğla, yüzde 57 ile Mersin, yüzde 56 ile Antalya ve yüzde 50 ile İzmir olurken, bu oran İstanbul (yüzde 20), Ankara (yüzde 25) ve Bursa (yüzde 11) gibi kentleşmenin yoğun olduğu illerde yüzde 25’in altında kaldı.