Pandemiye rağmen 5 milyar TL yatırım

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımın pandemi sürecinde de hız kesmediğini belirterek, “İlçemizde şu anda otel, gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı” dedi. Aras, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldiği toplantıda, Bodrum’a yönelik pandemi sürecinde devam eden yatırımcı ilgisi ve turizm faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel salgının her turizm destinasyonu gibi Bodrum’u da olumsuz etkilediğini belirten Aras, yabancı turist sayısındaki kayıplarının yüzde 90’a vardığını, buna rağmen ocak-ağustos döneminde ilçeyi 100 bin yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.

YERLİ TURİST AKINI

Yabancı turistteki kayba karşı yerli ziyaretçilerden ciddi ilgi gördüklerini ifade eden Aras, “Pandemiye rağmen yerli turist temmuzdan itibaren Bodrum’a akın etti. Bodrum’da ikinci evi olanların da kente gelmesiyle ilçemizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu sayede kaybımız bir nebze de olsa hafifledi” diye konuştu. Aras, Bodrum’un resmi nüfusunun yaklaşık 180 bin olduğunu aktararak, “İlçeden ikamet eden nüfusumuz yazlıkçıların gelmesiyle yazları 400 bine ulaşır. Eylül itibarıyla tekrar 200 binlere gerilemeye başlar. Hala 400 bin kişi Bodrum’da kalıyor. Salgın nedeniyle yazlıkçılar kışın da Bodrum’da kalacak” ifadelerini kullandı.

LÜKS ADRES OLDU

Turizmde yaşanan ilerlemenin yerli ve yabancıları cezbettiğini, insanların Bodrum’a tatile gelmek, buradan ev almak, burada yaşamak ve yatırım yapmak için adeta yarıştığını aktaran Aras, şunları söyledi: “Bodrum artık lüks ve üst segment turizmin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çok önemli markalar ilçemize geldi. Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların varlığı, yat ve ahşap tekne imalatı Bodrum’u benzer destinasyonlardan ayırdı.”

Son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımın pandemi sürecinde de hız kesmediğini belirten Aras, “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum’a gelmeyi sürdürdü. Salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oldu. Turizmde ve gayrimenkulde yeni projeler hayata geçmeye başladı. Bodrum’da şu anda otel, gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

MARKALAR KAPIDA

Aras, dünyada sadece 5 lokasyonda bulunan bir restoran markasının, sadece ABD’de hizmet veren bir otelin Türkiye’de sadece Bodrum’da yatırım yaptığını söyledi. Aras, “Susona, LXR, Ritz Carlton, The Edition, Mandarin Oriental, Kempinski, Wyndham, Rixos, Titanic, Rodisson Blu gibi dünyaca ünlü onlarca marka Bodrum’da. Şu anda önemli markalar da kapıda. İçenin kent kimliğine katkı sağlayan, doğasına uyumlu projelere kapılarımız her zaman açık” dedi.

YABANCININ GÖZÜ BODRUM’DA

Ahmet Aras, Bodrum’da yatırım yapmak isteyen yabancıların; otellerin yanı sıra sağlık, fuar ve kongre gibi kültürel yapı, yat inşaatı ve spor tesisi gibi alanlarda yatırıma ilgi gösterdiğini anlattı. ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Orta Doğu’dan bugüne kadar ciddi ilgi gördüklerini vurgulayan Aras, bu ilginin sürdüğünü, ünlü markaların Bodrum için proje geliştirdiği duyumları aldıklarını bildirdi. Aras, “Rusların spor turizmiyle ilgili yatırım yapma girişiminde olduğunu biliyoruz. Bunu hükümetimizin ilgili yerlerine de aksettirdik. Buz hokeyi yatırımları proje aşamasında. Üçüncü yaş turizmi için de yatırım planlamalarımız sürüyor” diye konuştu.

SEFERBERLİK KAÇAK YAPILARI DURDURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte kaçak yapılara karşı çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Aras, “Başlattığımız seferberlik kaçak yapıları durdurdu. Bodrum’a çok önemli markalar gelecek diye hiçbir şekilde taviz vermiyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü’nün imzalandığını anımsatan Aras, Bakanlığın 200 milyon TL yatırım yapacağını bildirdi.