Pandeminin seyri belirleyecek

OTOMOTİV sektörü 2020 yılında uçları yaşadı. Hızlı başladı, yavaşladı, durdu. Daha sonra rekorlarla döndü ve geçtiğimiz yılın yüzde 60 üzerinde kapatarak dünya çapında daralırken Türkiye büyümeyi başardı. Ancak bütün bu büyüme ve rekorlara rağmen Türkiye otomotiv pazarı halen potansiyelinin altında seyretmeye devam ediyor. Rekor getiren aylara rağmen son iki ayda beklentileri yeniden karşılayamayan sektör ancak ağır ticari araç satışları toplamı ile birlikte 800 bin seviyesini görebildi. Satış adetleri olarak geçmiş yıllarda yakalanan 1 milyonluk potansiyele yaklaşamadı. Büyüme baz etkisi olarak değerlendirildi. 2020 yılında 2019’a göre yüzde 60 büyüyen pazar 2017 yılında 956 bin 194 adet seviyesindeyken, 2018 yılında yüzde 35, 2019 yılında ise 2018’e göre yüzde 23 küçülme yaşamıştı. 2021’de ise yine bir miktar küçülme beklentisi hakim.

DARALMA DRAMATİK OLMAZ

2021 için sektörde öngörüler 700-750 bin seviyesinde toplam pazar. 2020 yılını otomobil ve hafif ticari toplam satışlarında lider kapatan Fiat’ın Marka Direktörü Altan Aytaç, “2021’e, geçtiğimiz seneye göre daha hazırlıklı giriyoruz. Özellikle Egea’nın başarısını devam ettirmek istiyoruz. 2020’ye göre ilk iki ayda yaşanacak düşüşün yıl toplamına bir etkisi olacaktır ancak dramatik bir daralma beklemiyoruz. Daralan aylar göreceğimiz gibi, yine milyon temposunda aylar da görebiliriz. 2021 yılını 700-750 bin adet seviyelerinde öngörüyoruz” dedi.

VİRÜS ETKİSİ DEVAM

Mercedes-Benz’den gelecek yıl ile ilgili yapılan açıklamada ise “2021 yılında, mevcut durumun pandeminin seyrine göre devam edeceğini öngörüyoruz” denildi. 2020’nin en çok satan otomobil markası konumundaki Renault Mais’in Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv sektörünün kötümser senaryolardan uzak bir sonuçla kapandığını belirterek, “Görünen o ki bir süre daha pandemi koşulları altında yaşamaya devam edeceğiz, 2021’de belirsizliği iyi yöneten, hızlı dönüşen ve tüketici davranışlarına adapte olabilen markalar rekabette avantaj sağlayacak” dedi.

SATIŞ SONRASINDA BÜYÜME BEKLENTİSİ

OTOMOTİV Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 2020 yılının ardından gerçekleştirdiği ankette; 2020 yılının 2019 yılına göre ekonomik açıdan daha iyi olduğu ve pazarın beklentilerin üzerinde seyrettiği görüldü. 2021 yılında, üyeler arasında sektörde en az yüzde 10’luk bir büyüme beklentisi var. OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Yıl boyu sektörümüzü ilgilendiren konulardaki sıkıntıları ilgili mercilere aktardık. Çözümün ortağı olmak için var gücümüzle çalıştık. Son dönemde parçaların ve ürünlerin bulunabilirliği her zamankinden daha önemli hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ EL BİLMECESİ

SENE boyunca yükselen ikinci el araç fiyatları son iki ayda gerilemişti. Beklenti ise yeniden yükseliş yönünde. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Aşılamanın etkisiyle vakaların düşüşü ve kısıtlamaların kalkması ikinci ele talebin ve fiyatların yükselmesine sebep olacaktır” dedi.

Buna karşın, ikinci elde fiyat patlamasını yaşatan sebeplerden bir tanesi tedarik sıkıntısının bu yıl yaşanmaması ile ikinci elde fiyatların artmayacağı görüşü hakim. Altan Aytaç, “2020’den ders çıkarttık, bu sene tedarik sıkıntısı yaşanmaz” dedi.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI DARALDI

KORONAVİRÜS’ÜN etkisinin en ağır hissedildiği ve otomotiv sektörünü en derinden etkilediği ülkeler Avrupa ülkeleri oldu. Daralmakta olan otomotiv pazarını canlandırmak için Almanya gibi ülkelerde KDV oranını düşürme gibi çalışmalar yapılsa da yıl toplamına olumlu bir yansıma görülmedi. Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu KMA’ya göre 2020 yılında otomotiv pazarı Almanya’da yüzde 19 daralırken, Birleşik Krallık’ta satışlar yüzde 29, İtalya’da yüzde 28, Fransa’da yüzde 25 seviyesinde geriledi. İspanya ise pandemi döneminde en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi oldu. Otomotiv pazarında yüzde 32’lik gerileme görüldü.

EGEA AİLESİ YENİLENDİ

TOFAŞ’ın Bursa’daki fabrikasında üretilerek dünya pazarlarına ihrac edilen Fiat Egea Ailesi yenilendi. Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle 5 yılda 274 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan model ailesine yeni bir üye, Cross modeli de katılırken marka hedef yükseltti. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını koruyan Fiat Egea, yeni teknolojileri ve Firefly motor seçenekleriyle yenilendi. Yenilenen Egea Ailesi ve Egea Cross’un, bu haftadan itibaren Fiat bayilerine doğru yola çıktığını belirtilirken, yenilenen Egea ailesinin fiyatları da açıklandı. Egea sedanın 130 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla, ailenin yeni üyesi Egea Cross‘un ise 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunulduğunu vurgulandı. Ar-Ge’si Türkiye’de yapılan ve Tofaş’ta üretilen ilk crossover modeli olarak dikkat çeken Egea Cross ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “İddialı fiyatlarla sınıfında bir çok rakibinden pay çalmasını bekliyoruz. Bununla birlikte marka içinde hatchback modelimizden de bir miktar pay alması olası” şeklinde konuştu.

ELEKTRİKLENME HIZ KAZANIYOR

2020 yılında birçok marka Türkiye pazarına yüzde 100 elektrikli modelleri ile giriş yaparken, EQC modeli ile dikkatleri üzerine toplayan Mercedes, 2 yeni elektriklisi ile gücünü arttırmayı hedefliyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde daha önceden Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konsept olarak karşımıza çıkan elektrikli crossover modeli EQA ile Türkiye pazarına giriş yapacak olan Mercedes-Benz’in son çeyrekte ise lüks modeli S Serisi’nin elektrikli versiyonu EQS’i pazara sunacağı belirtildi. 200 kW güce ve 400 kilometrelik menzile sahip EQA modeli 10 dakikalık hızlı şarj ile yaklaşık 100 kilometreye kadar menzil sunması ile de dikkat çeken bir model. EQS modelinde sunulmaya başlanacak olan Mercedes-Benz’in MBUX temelli yeni ekran teknolojisi ise aracın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi olarak göze çarpıyor. 141 santimetre genişliğinde, kavisli tek bir ekran şeridinden oluşan MBUX Hyperscreen, yolcuların 2 bin 432.11 santimetre kare ekran alanından yararlanabilmesine olanak sağlıyor.

%100 ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

PIRELLİ Türkiye, İzmit’teki üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümü sağlandı. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan tüm kriterleri yerine getirdi ve ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Türkiye’de 60 yılı aşan üretim geçmişi ile ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan lastik devi Pirelli Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan kriterleri yerine getirerek, “Sıfır Atık Belgesi”nin sahibi oldu. Bunun yanında Pirelli Türkiye üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümünü sağladı. Pirelli’nin dünya çapındaki önemli üretim merkezlerinden biri olan İzmit Pirelli Fabrikası dahil olmak üzere şirket, dünya genelindeki üretim merkezlerinde sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirket, Dow Jones dünya ve Avrupa endekslerinde global otomotiv ekipmanları sektörünün sürdürülebilirlik lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca, 2025’e kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor.