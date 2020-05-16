Pandeminin kalkanı ‘ilik suyu’ oldu

Koronavirüs salgını hepimize bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı beslenmenin önemini öğretti. Güçlü bir bağışıklık sisteminin virüse karşı nasıl kalkan olabileceğini gösterdi. Akademisyen Sevda Köyüstü de uzun yıllardır sağlıklı yaşama odaklanmış biri. Atalarımızdan gelen ve şifa veren ilik suyunu önce kendisi, ailesi için yaptı. Sonra çevresindekilere de hazırlayan Köyüstü yaptığı ilik suyundan bir marka yarattı. Köyüstü’nündoğal ilik suyu çeşitleri pandemi dönemi öncesinde sporcular ve tedavi sürecindeki hastalar tarafından ilgi görürken, pandemi döneminde çok daha geniş bir yelpazeden ilgi görmeye başladı. İlik suları yok satan kadın girişimci Sevda Köyüstü ile sohbet ettik.

ASLINDA AKADEMİSYEN

Sevda Köyüstü 1979 yılında Ankara’da doğdu; devlet memuru 4 çocuklu bir ailenin tek kız çocuğu. Önce Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi Programı’nda ön lisans eğitimini tamamlayıp, sonra yine aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nden mezun olup, ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nı bitirip çift ön lisans diploması aldı. Tezli yüksek lisans eğitimini de Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Programı’nda tamamlayan Köyüstü, halen özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapıyor. Spor ve yoga Sevda Köyüstü’nün yaşam biçimi. Yoga yapmayı da öğretmeyi de çok seviyor. Aldığı yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle çocuk yogası alanında da uzman olan Köyüstü, bu uzmanlığını verdiği derslerle sürdürüyor. Sağlıklı, mutlu ve insanlığa faydalı bir yaşam sürme fikri de Sevda Köyüstü’nü farklı bir yolculuğa sürüklemiş. Önceleri sürekli spor yapan biri olarak aldığı kolajen desteklerinden yarar göremeyince, kendi yaptığı ilik sularını tüketmeye ve bundan faydalanmaya başlayınca bu konuda eğitimlere, araştırmalara başlamış. Medullamax markası da işte böyle bir sürecin sonucunda hayata geçti. Sevda Köyüstü, araştırmasını ve markasını şöyle anlattı:

KENDİ EVİNDE PİŞİRDİ “Beslenme alışkanlıklarımızdaki değişim, endüstrileşmenin gıda sanayine getirdiği sağlıksız etkiler vs. derken annemizin mutfağından ‘fast food’a geçiş yapılan bir dönemi beraber yaşadık. Bu manada doğal ürünlerle sağlıklı beslenmeye destek verecek bir arayışa girdim. Önce kendi evim için ilikli kemik suyu yapmaya başladım. Hem sağlık açısından olumlu yanlarını görüp hem de yemeklerimdeki lezzeti fark edince arkadaşlarım ve yakın çevrem için de ilikli kemik suyu yapmaya başladım. Sonra çevremden talep gelmeye başladı. Bu taleplerin artmasıyla Medullamax suya atılan taşın yarattığı dalgaların hızla yayılması gibi kendiliğinden büyüyen bir ticari yapıya evrildi.”

Medullamax markasını genellikle tüp mide ameliyatı olan, kemik kırığı olan ya da kanser tedavisi gören hastalar veya düzenli spor yapan insanlar tarafından doğal bir protein kaynağı olduğu için kullanıldığını belirten Köyüstü, “Bazen de yakın çevremdeki arkadaşlarım gelişme çağındaki çocuklarına destek amaçlı kullanıyorlar. Bu nedenle de maksimum özen kaçınılmaz oluyor” şeklinde konuştu.

GERÇEK AMAZON KADINLARI

İlham aldığı kişiler olduğunu belirten Köyüstü, “Daha temiz bir çevre ve sıfır atık düşüncesiyle yola çıkan Müzeyyen Erakman ve Ayşe Tükürükçü hikâyeleriyle beni çok etkiliyorlar. Müzeyyen Hanım’ın ihtiyacı iyi analiz etmesi ve kişisel duyarlılığı, kendi projesini herkese rağmen hayata geçirmesi bence çok etkileyici. Benzer şekilde Ayşe Hanım’ın hayatın tüm zorluklarına rağmen, yılmamış olması ve sonunda açtığı Hayata Sarıl Lokantası ile hem kendi geçimini sağlayıp hem de benzer kaderdeki insanlara kucak açması beni derinden etkiliyor. Ayşe Hanım, şu an evsizlere, işsizlere, ücretsiz yemek dağıtıyor çünkü onların hâlinden en iyi o anlıyor. Bu iki kadın da hayatın tam da göbeğinden gelen insanlar, bence günümüzün popüler deyimiyle gerçek amazon onlar. Zorlukları maksimumda deneyimlemişler ama yılmamışlar. Ben de benzer zorluklardan geçtiğimde diyorum ki Sevda senin zorluğun, onların yaşadıkları yanında nedir? Bahanen yok, çöz bu zorluğu ve yoluna devam et! Çevremdeki herkesi de sorunlara odaklanmak yerine, çözüm üretmek için harekete geçmeye davet ediyorum” diye konuştu.

ATALARIMIZDAN MİRAS BİR ŞİFA

“Şu ana kadar Medulamax’ı kullanan herkes, düzenli alıcı haline geldi” diyen Köyüstü şöyle devam etti: “İlikli kemik suyu atalarımızdan miras bir şifa. İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, kolajen, protein, kalsiyum ve aminoasit gibi yapılar, kemik suyunu besleyici kılıyor. Bu maddelerin kas ve iskelet sistemi ile cilt, saç ve tırnaklar üzerindeki olumlu etkisi olduğu söyleniyor. Ayrıca ilikli kemik suyunun jel kıvamlı yapısının bağırsak sistemini ve bağırsak yaralarını iyileştirdiği biliniyor. Bu sebeplerle de pandemi döneminde ilikli kemik suyunun mucizesine ilgi de çok arttı.”