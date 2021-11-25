Pandemiden yeni fırsatlar çıkıyor

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Pandemi birçok sektörü küresel çapta olumsuz etkilerken, bazı sektörler için de önemli fırsatlar yarattı. Bu sektörlerden birisi de franchise sektörü oldu. Pandemi döneminde tüketicilerin güvenilir markalara yönelmesi, franchise sistemine olan ilgili arttırdı. Yalnızca bu sene 20 binden fazla kişi sisteme dahil oldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde, Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500’e ulaşırken, bu işletmelere bağlı şube yani franchise sayısı 65 bine yaklaştı. Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’a göre yurtdışında franchise sistemi uygulayan Türk markaların sayısı ise 200 adet civarında.

BİLİNİRLİK ÖNEMLİ

Franchise sistemininin kriz dönemlerinin en güçlü sığınma noktası olduğunu kaydeden Mustafa Aydın, franchise sisteminin girişimciler için daha az yatırımla daha az problem anlamına geldiğini söyledi. Tüketicilerin bu dönemde güvenilir markalara yöneldiğini ekleyen Aydın, “Bilinirliği yüksek markalarla yola çıkmak ile bilinmeyen bir markayla veya sıfırdan bir markayla ticarete başlamak arasında oldukça büyük bir fark var. Franchise sisteminde çatısı altında yer aldığınız marka, ülkesinde kendini ispat etmiş hatta yurt dışında da tanınan bir marka olmakta. Bu sayede, girişimciler markanın adının kullanarak kendisini ispat etmiş bir iş koluyla sektöre girmiş oluyor” dedi. Medyafors işbirliğiyle bu yıl 19. Franchising Fuarı’nı yapacaklarını belirten Aydın, fuara yoğun bir ilgi beklediklerini de kaydetti.

HEDEF 55 MİLYAR DOLAR

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Türkiye’de zincir mağaza sisteminde yaklaşık 65 bin mağazanın bulunduğunu hatırlatan UFRAD Genel Başkanı Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de şu anda yaklaşık 3 bin 500 marka bulunuyor. Bunların yaklaşık 2 bin 800’ü yerli, 700’ü ise uluslararası markalardan oluşuyor. Franchise sisteminin ülkemizdeki hacmi ise 2021 itibarıyla 50 milyar dolara ulaştı. Şu anda yaklaşık 200 civarında markamız da yurt dışında hizmet veriyor. Bu rakamın üzerine 500 markamızı daha yurt dışına göndermemiz lazım. Marka olmak açısında bu çok önemli. Öte yandan, 2022 yılında sektördeki franchise sayısının 3 bin 500 adet artarak, sektörünün hacminin 55 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.”

FRANCHISE’IN AVANTAJLARI NE?

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İŞ dünyasında sıklıkla kullanılan franchise, son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelin yaygın olarak tercih edilen bir pazarlama sistemine verilen isim olarak öne çıkıyor. Bu sistem, bir markanın bir bedel karşılığında belirli bir süre ve sınırlar çerçevesinde bağımsız yatırımcılara markasını kullandırması olarak biliniyor. Birçok açıdan avantajları olan bu sistem, özellikle yerli girişimciler tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar sistemin en büyük avantajlarını; piyasada hazır bir müşteri kitlesi olan, bilinirliği ve güvenilirliği yüksek markaların bu bilinirliğinden faydalanmak olarak sıralıyor.