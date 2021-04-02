Pandemiden etkilenip tasarladılar... Uçuşlarda yeni dönem

Havacılık için garip bir dönem oldu ve çoğumuz, bir uçak kabininin içini görmemizin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Yeni uçak içi tasarımlar değişime uğrayacak mı merak konusuyken Crystal Cabin Ödülleri de açıklandı.

Geçtiğimiz sene belirlenmiş olsa da ödül töreni yapılmadığından finalistler açıklanmamıştı. Bir yıl ileri sararak, tasarımcılara bu hafta sanal bir törenle ödülleri sunuldu.

CNN'in haberine göre kısa liste salgın öncesi bir ortamda seçilirken, kazananlar Covid-19 salgınının ardından yeni bir önem kazanıyor. Kristal Kabin Ödülü Derneği Proje Direktörü Carmen Krause-Bösterling, ödülün "Bir sektörün çağımızın zorluklarına nasıl tepki verdiğini" gösterdiğini belirtiyor.

Crystal Cabin Awards, bu yılki "Yolcu Konforu Donanımı" kategorisinde, Fransız üniversitesi ENSCI ile birlikte geliştirilen ve boyun desteği ve tablet tutucu gibi eklentilerle ekonomiyi daha konforlu hale getirmek için tasarlanan Safran Seats'in Modulair S ekonomik koltuğunu ödüllendirdi.

Bu kategoride ayrıca Ciara Crawford'ın tekerlekli sandalyenin sıraya sorunsuz bir şekilde takılmasına olanak tanıyan ve daha erişilebilir bir uçak deneyimini teşvik eden bir uçak koltuğu olan ROW1 koltuğu da aday gösterildi.

Safran, bu yılki törende, yolcuların uçaktan sağlanan kulaklıklar yerine kişisel Bluetooth kulaklıkları kullanmalarına olanak tanıyan Bluetooth özellikli Uçak İçi Eğlence Sistemi ve "Kabin Sistemleri" kategorisinde iki ödül daha aldı.

Cincinnati Üniversitesi, iş seyahatinde olanların uçuşta nasıl çalışabileceklerini yeniden canlandıran bir konsept olan "kahvehane" tarzı bir tasarımla ödül aldı.

Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nin Flying V jeti için tasarlanmış ranzalara dönüşen koltukları da dahil olmak üzere geleceğin havayolu kabinleri için bazı konseptleri de sergilendi.

Crystal Cabin Awards orijinal kısa listesi, bir dizi ilgi çekici fikir içeriyordu. Mühendislik şirketi Heinkel Group'un uçak yolcularının birbirleriyle yüzleşmesine olanak tanıyan "Flex Lounge" konseptinden gelen bu ilgi çekici fikir vardı.

Konseptin arkasındaki fikir, bu kalkış sonrası uçuş görevlilerinin, birlikte seyahat eden yolcuların birbirleriyle yüz yüze oturması için sıraları yeniden düzenleyebilmesidir. Özellikle Covid dostu olmamakla birlikte kesinlikle göz alıcı olarak öne çıkan bir tasarım.

Bu yılların birincisi, "Kabin Konseptleri" kategorisinde kazanan elektrikli jet Alice oldu. İsrailli Eviation Aircraft şirketinin fikri olan Alice, "tamamen elektrikli ilk banliyö jeti" olarak faturalandırıldı ve 1000 kilometreye kadar dokuz yolcu taşıyabilen yenilikçi kabin içi ile tanındı. Tasarım, Boeing'in 777X kabin deneyimini ve Virgin Atlantic'in Upper Class Loft'u geride bıraktı.

Alice jetinin içindeki koltuklar "ters balıksırtı" oturma düzeninde düzenlenecek, yani tüm konuklar jetin geniş pencerelerine bakacak şekilde tasarlanmış.

Airbus, "Vizyoner Kavramlar" kategorisinde, yeni nesil kabin konsepti "Hava Sahası Kabin Vizyonu 2020" ile tanındı. Bu kabin tasarımı, isteğe bağlı önceden programlanmış koltuk yatırma tercihlerinin yanı sıra dolu veya boş olmalarına bağlı olarak kırmızı veya yeşil yanan baş üstü bagaj kabinleri dahil olmak üzere esnek oturma ve "dijital olarak etkinleştirilen bir ortam" sunuyor.

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