Twitter’dan açıklama yapan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore’den sonra pandemiden ‘en az etkilenecek’ 3’üncü ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz.”

Bakan Albayrak’ın yaptığı paylaşımda bir de grafik yer aldı. OECD’nin 2020 büyüme tahminlerinden yola çıkılarak hazırlanan grafiğe göre, Çin’in yüzde 1.8 büyümesi beklenirken, ikinci sıradaki G.Kore’nin yüzde 1, üçüncü sıradaki Türkiye’nin ise yüzde 2.9 daralması bekleniyor. G20 ülkelerindeki daralmanın yüzde 4.1, dünyada ise yüzde 4.5 olacağı tahmin ediliyor. Euro Bölgesi için yapılan daralma tahmini ise yüzde 7.9 seviyesinde. Fransa’da yüzde 9.5, Birleşik Krallık da ise yüzde 10.1’lik küçülme bekleniyor.