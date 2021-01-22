Pandemide satışlar yüzde 16 yükseldi

Pandemi koşullarında sektörün zor bir yılı geride bıraktığını belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “İhracatla birlikte sektördeki toplam satışlar ise 2020’de yüzde 4 yükseldi ve 30 milyonu gördük. İhracat geçen yıl ile paralel seyrederken sektörün üretimi yüzde 3 oranında artış gösterdi. Türkiye pazarının büyümesinde dondurucu, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırın kategorileri öne çıktı” dedi.

Özellikle faizlerin düştüğü ve ev satışlarının arttığı dönemdeki hareketliliğin beyaz eşyaya olan talebi yukarı çektiğine vurgu yapan Can Dinçer, “Genel olarak pandemi koşulları ve kısıtlamaların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen sektör büyüme gösterdi. Özellikle artan hijyen ihtiyacı ve evde geçirilen vakit temizlik ve mutfak gruplarındaki satışların artmasına neden oldu” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Çin’den sonra en büyük beyaz eşya üreticisi olduğunu söyleyen Dinçer, “Sektör doğrudan 60 bin dolaylı olarak ise 600 bin kişiye istihdam sağlıyor. Üretimin yüzde 75’inden fazlasını 170 ülkeye satıyoruz. İhracat bu sektör için çok kritik. Son 20 yılda ihracat 10 kat arttı. Bu doğrultuda sektörün desteklenmesi de büyük önem taşıyor” dedi.

YASSI ÇELİK SIKINTISI



SEKTÖRDE yassı çelik sıkıntısı yaşandığını aktaran TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, şunları söyledi: “Özellikle ihracatın öneminin ortaya çıktığı bu dönemde girdi temininde yaşanan zorluklar maliyetleri arttırıyor. Yassı çelik maliyetlerin yüzde 17-18’ini oluşturuyor. Yassı çelik vergilerinin yarattığı etki ile piyasada bozulma yaşanıyor.”

DESTEK ŞART



AVM kiraları, enerji maliyetleri ve sektörel girdilerle 15 bin bayinin zor bir dönem geçirdiğini anlatan Yavuz, “ Bayilere destek verilmesi kaçınılamaz. Bahsettiğimiz 3 kalemde bir iyileştirme gerçekleşirse bayiler de rahat bir nefes alacaktır. Sektörün ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi politikasının gözden geçirilmesi önem arz etmektedir” dedi.