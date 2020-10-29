Pandemide Müslüm dinledik

Pandemi döneminde tüketicilerin dijital platform ve sosyal medya uygulamalarını daha fazla kullanmaya başladığını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Kullanıcıların alışkanlıkları çok değişti. Salgın öncesinde en çok rap dinlenirken artık pop dinleniyor. Çalışanlar iş çıkış saatlerinde trafikte Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Zeynep Bastık, Ahmet Kaya dinliyor. Evde TV izleme süresi ve makale okuma sayısında da ciddi artış var. Pandemide 25 milyon dakika görüntülü görüşme oldu” dedi.

Dünyada sosyal medya platformlarının ve uygulamalarının kullanımı gün geçtikçe daha da artıyor. Özellikle pandemi döneminde evlerinde daha fazla zaman geçiren kullanıcıların internet uygulamaları üzerindeki aktiviteleri de hızla katlandı. Bu dönemde sağlıktan iletişime, eğitimden ulaşıma kadar çok sayıda alanda hayatımızda köklü değişimlerin olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Çok kısa sürede mobil uygulamalar hayatımızın tam ortasında yer aldı. Dijitalleşmede zirvenin 5-10 yıl içinde gerçekleşmesini bekliyorduk ancak bu süre pandemi sebebiyle umduğumuzdan daha hızlı oldu” ifadelerini kullandı.

POP ARTMAYA BAŞLADI

Mobil uygulama ve internet kullanımının bu kadar arttığı salgın döneminde ilginç istatistikler gözlemlediklerini belirten Erkan, “Müzik dinleme alışkanlıklarında büyük bir farklılaşmanın yaşandı. Salgın öncesinde en fazla rap dinlenirken artık pop dinlenmeye başlandı. Eski şarkılar artık iki kat fazla dinlenleniyor. 55 yaş üstü kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıları yükseldi. İş çıkış saatlerinde toplu taşıma veya arabadayken en çok Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Zeynep Bastık, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Sura İskenderli, Bilal Sonses, Sagopa Kajmer, Ebru Gündeş ve Tarkan dinliyoruz. 5 büyük ilde son aylarda en çok dinlenen isim hepsinde Müslüm Gürses oldu. Onu Sezen Aksu takip etti” diye konuştu.

TRAFİK KATLANDI

Uzaktan eğitim ve evden çalışma sürelerinin artmasıyla birlikte şebekedeki toplam internet trafiğinde yüzde 50’lik bir artış yaşandığını belirten Erkan, “Sabit internet şebekemizde ise yüzde 80 oranında artış oldu. 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 13.9 GB’a kadar ulaştı. Ayrıca yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında data kullanımında artış yaşandı. Yine Superbox’ın internet trafiğinde yüzde 67 oranında artış yaşandı. Dijital servislerimiz de kullanım rekorları kırdı” dedi.

OKUMA ALIŞKANLIĞI İKİYE KATLANDI

Salgından önce daha çok akşam saatlerinde yoğunlaşan okuma aktivitelerinin koronavirüs döneminde gün içine yayıldığını aktaran Murat Erkan, “Bu dönemde makale okuma sayısı iki katına ulaştı. 2.5 milyonu bulan makale okunma sayısı pandemi döneminde aylık 5 milyon oldu” dedi. Bu dönemde fiziksel temasın minimuma indiğini dile getiren Murat Erkan, “Bunun bir sonucu olarak da techfin dönüşümü için öngörülen süre kısaldı. Hala banka kullanmaya nüfusumuz yüzde 30’larda. Paycell’in 2020’nin ilk altı ayında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2.1 milyar TL’ye ulaştı. Grup dışı gelir büyümesi yüzde 60 olurken, kullanıcı sayısı da geçen senenin 2.5 katına çıktı. Paycell Kart işlem hacmi ise yüzde 70 arttı” şeklinde konuştu.

EVDE TV İZLEME ORANI YÜKSELDİ

Kullanıcıların pandemi döneminde TV ve video içeriği izleme alışkanlıklarının da yükseldiğini anlatan Murat Erkan, şu verileri paylaştı:

TV+’ın pandemi döneminde aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 yükseldi.

Mobil uygulamada geçirilen süre kişi başı ortalama 70 dakikaya çıktı.

Bu dönemde evden TV izleyenlerin oranı yüzde 50 arttı.

MOBİLDE ARTIŞ 6 KAT

Cep telefonu, web ve tabletten TV+ izleme oranı ise 6 kat artarak rekor bir seviyeye ulaştı.

Mobil cihazlar üzerinden kanal izleme süresi ise yüzde 87 arttı.

Aksiyon, bilimkurgu ve animas-yon türü filmler bu dönemde en fazla izlenen yapımlar oldu.

Spor alanında ise en fazla Formula 1, Premier Lig ve NBA karşılaşmaları izlendi.

İSTANBUL’DA ZEYNEP BASTIK, ANKARA VE İZMİR’DE GAZAPİZM

Mzik dinleme alışkanlıklarının il bazında değişim gösteridiği söyleyen Murat Erkan, şöyle devam etti: “İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Konya gibi beş büyük ilimize baktığımızda, son aylarda en çok dinlenen isim hepsinde Müslüm Gürses oldu. Onu yine tüm zamanların en sevilen pop sanatçısı Sezen Aksu takip etti. İstanbul listesinde Zeynep Bastık, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Sagopa Kajmer, Bilal Sonses, Tarkan, Ebru Gündeş ve Sura İskenderli yer aldı. Ankara, İzmir, Adana ve Konya’da bu isimlere ek olarak Gazapizm, Ziynet Sali ve Oğuzhan Koç eklendi. Eylül ayının en çok beğenilen şarkısı ise Didomido’nun seslendirdiği ‘Nimet’ parçası oldu. Ayrıca fizy kullanıcıları en fazla Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’in popüler düeti ‘Dargın’ı paylaştı.”

54 MİLYON DAKİKA GÖRÜŞME

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Salgın döneminde BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 90’lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı; grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400’lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı” dedi.