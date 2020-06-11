Pandemide lüksten vazgeçilmedi

Mart ayından itibaren bir çok ülkeyi etkilen pandeminin lüks sektörüne etkisini Vakko CEO’su, Türkiye’nin en başarılı ilk 50 kadın CEO’sundan biri olarak gösterilen Jaklin Güner’le konuştuk. Güner, “Kriz sonrasında ilk fiyata geri dönme ilk önce lüks markalarda oluyor. Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik konusunda hassasiyeti olan lüks markalar büyümeye devam edecek” diyor. Dünyada en çok atık üreten 2’nci sektör olan tekstil ve modanın pandemi sürecinden dersler çıkaracağını söyleyen Jaklin Güner, bir süredir tasarımcıların, tedarikçilerin, müşterilerin, çevreye, doğaya, dünyanın değerlerine uzak bir moda sistemi ile karşı karşıya olduklarını, pandemi, iklim krizi ve ayrımcılığın moda sektöründe değişim ve dönüşüm getireceğini vurguluyor.

MODA TAKVİMİ SORGULANIYOR

Yılda 6 koleksiyon hazırlayan moda markalarının pandemi ile birlikte yılda 2 döneme geçecek moda takvimine geçmeye hazırlandıklarını da aktarak Jaklin Güner, “Lüksün arkasındaki ince işçilik, zanaatkarlık, özel kumaş dokumaları gibi kavramlar daha da önem kazanıyor. İnsanlar artık daha az ürün alacak ama aldıkları ürünün en kalite olmasına özen gösterecekler.Gelecek dönemde moda takviminin yeniden masaya yatırılması ile indirim anlayışı da değişecek” diyor.

TÜRK MARKALARINA DÖNÜŞ

Son yıllarda başta İstanbul, Antalya gibi şehirlerde yabancılara yönelik lüks marka alışverişinde artış olduğu görülüyordu. Pandemi döneminde seyahat sınırlamaları nedeniyle yabancıların olmadığı bir dönemde lüks markaların daha çok etkileneceği de yapılan yorumlar arasındaydı. Güner ise bu konuya farklı bir yorum getirerek, “Türkiye’de de lüks alışveriş yapan, çok seyahat eden müşterilerimiz de evlerine kapandı. Ancak bu dönemde onlar da bizlere, Türk markalarına yöneldiler. Kalitelerine güvendikleri markalardan alışverişe devam ettiler. Biz pandemi sürecinde yeni koleksiyonlarımızı ilk fiyattan sattık. Mağazalarımız kapalı olduğu halde müşterilerimizin evlerine özel hizmet sunmaya da devam ettik. Ertelenen düğünlerin gelinlikleri ve elbiseleri de alındı” diyor.

ÖZEL KUMAŞLARA İLGİ ARTIYOR

Güner uzun zamandır gündemde olan nanoteknoloji kumaşlar konusunda da yeni dönemde hızlı bir yükseliş olacağı bilgisini veriyor. Hava geçirme özelliğine sahip, antibakteriyel kumaşlara talebin arttığını, kışlık kolkesiyonlarında teknolojisi yüksek kumaşlara yer vereceklerini de aktarıyor.

55-65 YAŞ GRUBU ONLINE’A YÖNELDİ

Jaklin Güner, koronavirüs pandemisi sürecinde online alışverişi keşfeden yeni kuşaklar için “dijitalin yeni bebekleri” denildiğini hatırlatarak, daha önce online alışveriş yapmayan kesimin pandemi ile keşfettiği online alışverişi bırakmayacağını söylüyor. Pandemi döneminde online’da 2.5-3 kat fazla satış elde ettiklerinin bilgisini veren Güner, Vakko 7/24 Live ile haftanın her günü, günün her saati Vakko servislerini pandemi sürecinde de sürdürdüklerini dile getiriyor.