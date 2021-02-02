Pandemide kartlı ödeme 1 trilyonu aştı

Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, 2020, dünyada ve Türkiye’de pandeminin gerek ekonomik faaliyetler gerekse de tüketici davranışları üzerinde olağanüstü etkilerinin görüldüğü bir yıl oldu. Tüketici davranışlarındaki değişimin en belirgin yaşandığı alanlardan biri ödemeler sektörü olarak belirlenirken, BKM verilerine göre, 2020’de Türkiye’de temassız ödemeler ve internetten kartlı ödemeler daha fazla tercih edilir hale geldi. Toplam kartlı ödeme tutarı da yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon TL olarak gerçekleşti.



264 MİLYON KREDİ KARTI

Verilere göre, kredi kartı sayısı 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 75.7 milyon olurken, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı ise toplamda yüzde 13 artışla 188.1 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 264 milyona ulaştı. Türkiye, toplam kart adedinde Avrupa’da lider ülke konumunu 2020’de de sürdürdü. BKM verilerine göre, 2020 genelinde banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 41 artışla 188.8 milyar TL’ye, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yıllık yüzde 14 artışla 957.8 milyar TL’ye ulaştı.



5 KİŞİNDEN 2’Sİ

Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam ederken, 2020’de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 36’ya ulaştı. Böylece her 5 kartlı ödemeden 2’si banka kartıyla gerçekleşti. Öte yandan 2020 yılında, internet ve mobil teknolojilerin toplumun farklı kesimlerinde artan kullanımıyla birlikte internetten ödeme alışkanlığı da yaygınlaştı ve bu durum kartlı ödeme istatistiklerine de yansıdı. 2019’da 190 milyar TL olan internetten kartlı ödemeler, 2020’de yüzde 37 artarak 260 milyar TL’ye yükseldi.

YILIN ENLERİ

· En fazla kartlı ödeme adedi 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü’nde gerçekleşti.

· 2020 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 5.5 milyar TL ile 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.

· İnternetten en fazla kartlı ödeme 1.9 milyar TL ile ‘Muhteşem Cuma’ olan 27 Kasım’da gerçekleşti.

· 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

· Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, günün saat aralığı ise 15.00-16.00 oldu.

ELEKTRONİK VE GIDA İLK SIRADA

Elektronik eşya sektöründe kartlı ödemeler 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 65 artarak 88 milyar TL’ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 35’lik artış ve 341 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla market-gıda ödemeleri izledi. Üçüncü sırada ise kamu/vergi ödemeleri yüzde 31’lik artış ve 37 milyar TL’lik ödeme tutarıyla yer aldı. Kartlı ödeme büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise ilk sırayı 341 milyar TL’lik büyüklükle market-gıda ödemeleri aldı. Bu sektörü 88 milyar TL ile elektronik eşya, 80 milyar TL ile giyim, yine 80 milyar TL ile akaryakıt izledi.

TEMASSIZ ÖDEMELER 2.5 KAT ARTTI

Geçen yıl temassız kredi kartı adedi 45 milyona, temassız banka kartı adedi 51 milyona yükseldi. Kartlarla yapılan temassız ödeme bir önceki yıla göre 2.5 kat artarak 1.73 milyar adet oldu. 2019 toplamında 502 milyon adet temassız ödeme yapılırken, bugün gelinden noktada, tek bir ayda yapılan temassız ödeme adedi 200 milyona ulaşmış durumda.