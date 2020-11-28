Pandemide indirim kuyruğu

Tüm dünyada adeta bir alışveriş çılgınlığına dönüşen kasım ayı indirimleri gerek e-ticarette gerekse AVM ve cadde mağazalarında büyük bir yoğunluğa neden oldu. Markaların artık sadece kasım ayının son haftası ile sınırlandırmadığı, hatta neredeyse tüm kasım ayına yaydığı bu indirim günlerinden yararlanmak isteyen tüketiciler salgının yüksek bir hızla yayıldığı bu günlerde ‘süper indirimler’den yararlanmak adına dün de bazı AVM ve mağazaların önünde büyük kuyruklar oluşturdu.

ÖNCE AVM DIŞINDA SIRA

Markaların bu haftaya özel ‘yüzde 50-60-70 hatta 80’ oranlarında uyguladıklarını iddia ettikleri indirimler için öğlen saatlerinden itibaren İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki AVM’lerin önünde birikmeye başlayan vatandaşlar önce AVM ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde dışarıda oluşturulan sosyal mesafeli sıralarda bekledi. AVM’lerin önündeki alışveriş sıraları özellikle saat 13.00’dan itibaren gittikçe daha da kalabalıklaştı.

‘YA BEDEN KALMAZSA’

Müşteriler buradaki beklemenin ardından da AVM içerisindeki mağazaların önünde de yine ikinci bir sırada beklemek zorunda kaldılar. Zira pandemi döneminde alınan tedbirler ile mağaza içerisinde metrekare bazında müşteri sınırlaması uygulanıyor. Mağaza kapılarındaki sıralar nedeniyle indirimli ürünlerin bedenleri tükenmeden alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar ise bu durumun endişesini yaşadıklarını belirtti. Bazı mağazalarda içeride geçirilen süre ile ilgili personel tarafından uyarılar da yapıldı.

KABİN YASAK YİYECEK YOK

Dün bizim de dolaştığımız bazı AVM’lerde ise turistlerin de indirim sırasında olduğunu gördük. Türkiye ziyaretleri sırasında indirimli alışverişten yararlanmak isteyen bazı turistler yüklü miktarda alışveriş yaptı. Müşterilerin AVM’ye giriş yaptıktan sonra sadece mağaza alanlarında dolaşmalarına izin verilirken mağaza içerisinde de satın alınan ürünlerin denenmesi yasaktı. Kabin bölümleri önceden kapatılırken mağaza personelleri özellikle bu durumu turistlere anlatmakta güçlük çekti.

TAM KAPANMA BEKLENTİSİ ALIŞVERİŞLERE DE YANSIDI

Bu yıl ‘Black Friday’ indirimlerini de dahil ederek markaların indirim günlerini tüm kasıma yaydığını ifade eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, “Son yıllarda e-ticaret sektöründe artan yukarı yönlü ivmelenme bu yıl da sürüyor. Özellikle önceki akşam saat 21.00 gibi e-ticarette zirveyi gördük. Son iki günde özellikle son dakikacıların ağırlıklı olarak satın alma yaptığını görüyoruz” dedi.

EVDEN ÇALIŞMA HAZIRLIĞI

Bu ayın geçtiğimiz döneme ve yıllara göre alışverişlerde farklılaşmalar gösterdiğini belirten Ekmekçi, “Salgın dolayısıyla artan vakalar ve karantina söylemleri sonrası tüketicilerin bir karantina dönemine hazırlandığını görüyoruz. İndirimli ürünlerde daha çok market ürünlerine olan talep arttı. Bunun yanında evde vakit geçirmek için satın alınan ürünlerde ve evde eğitim malzemelerinde de bir artış var. Aynı zamanda tekrar evden çalışmak için bilgisayar ve tablet alışverişlerinin de zirve yaptığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

KÖTÜ NİYETLİ SATICILAR İŞBAŞINDA

Yoğunluk tüketicilerin şikayetleri de yansıdı. Bazı markaların çeşitli ürünlerde yaptığını iddia ettiği indirimlerin gerçek olmadığını belirten kullanıcılar, ürünün daha önce indirimli olarak gösterilen fiyattan bile daha ucuz olduğunu belirtip şikayetlerini dile getirdi. Sektör temsilcileri ise bu olaylara karşı e-ticaret platformlarının gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

EN ÇOK PAZARTESİ SİPARİŞ VERİLİYOR

IdeaSoft’un verilerine göre en çok sipariş verilen günler yüzde 17.55 ile pazartesi olurken, yüzde 16.52’lik oran ile salı günü ikinci sırada yer aldı. En az sipariş verilen gün ise yüzde 10.82 ile cumartesi oldu. En çok sipariş verilen saatler ise yüzde 7.8 ile 14:00-15:00 saatleri olarak gerçekleşti. En çok sipariş verilen mevsim yüzde 30 ile sonbahar olurken, Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi en çok sipariş veren bölgeler olarak dikkat çekiyor.

DAKİKADA 8 BİN 500 İŞLEM

İndirim çılgınlığı alışveriş yoğunluğuna da yansıdı. Param kurucusu Emin Can Yılmaz, “E-ticaret sitelerinde kasım ayı kampanyalar döneminde dakikada 8 bin 500, toplamda ise 7 milyon adet işleme ve aynı dönemde toplam 960 milyon TL işlem hacmine ulaştık. Bu işlem hacminin 360 milyon TL’si ParamKart, 603 milyon TL’si de ParamPOS ile gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

2 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Türkiye’de e-ticaret sektörünün son 1 yılda 2 milyon yeni müşteri kazandığını ifade eden IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, “Hizmet verdiğimiz 11 bine yakın e-ticaret sitesinin satış hacminin 11.11’de geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 45’in üzerinde arttı. E-ticaret sektörü 2020’yi yılsonuna kadar yüzde 100’ün üzerinde büyüme ile kapatacak” dedi.