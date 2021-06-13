Pandemide güçlendi yatırım atağına kalktı

Yurtdışında ise Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Ortadoğu’da yerel üretim tesisleri kurmak ve kanal yaygınlığını arttıracak yatırımlar için fırsatlar değerlendiriliyor. Savunma ve havacılıkta uluslararası ve yerli/milli projelere yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve yeteneklerini geliştiren Kale Grubu, önümüzdeki yıllarda bu sektörlerde de imza projelerle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

4 MİLYAR TL CİRO

23 Mayıs’ta vefatının beşinci yılında andıkları Kale Grubu’nun kurucusu merhum İbrahim Bodur’un, kendilerine her daim yol göstermeye devam ettiğini söyleyen Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, pandemi sürecini öze dönüp hem yetkinliklerine hem de kırılganlıklarına ayna tutarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Bodur Okyay, “Geldiğimiz noktada 16 şirket, 5 bini aşan çalışan, binlerce paydaşımızla yolumuza devam ediyoruz. Havacılık ve savunma sanayiinde de prestijli ortaklıklar ve dünya çapında projelerle büyümemizi sürdürüyoruz” dedi. Yapı Grubunda mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçinde büyümeyi destekleyecek yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımlarının gündeme gelebileceğini açıklayan Bodur Okyay, Kale Grubu’nun, 2020 yılında yüzde 30’un üzerinde büyüyerek yılı 4 milyar TL ciroyla kapadığını ifade etti.



3 KAT YATIRIM

Büyümenin lokomotifinin, pandeminin yarattığı zorluğa rağmen ihracatını önceki yıla oranla yüzde 4.1 artıran yapı grubu olduğunu kaydeden Bodur Okyay, “Kale Grubu olarak 2021’de de yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Toplam ihracattaki büyüme hedefimiz ise yüzde 14 artışla 200 milyon doların üzerinde gelir elde etmek. Grup, 2021’de de yine verimliliği merkeze alan, uçtan uca (tedarikçi-müşteri) süreç geliştirmelerini içeren operasyonel uygulamalar ve dijital çözümlere yatırım yapacak.

Toplam yatırım tutarı, 2020’ye göre yaklaşık 3 kat fazla olacak şekilde 295 milyon TL olarak planlanıyor. Yapı grubunda uzun vadeli hedefler doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında yeni kanal ve satış getirici modernizasyon ve tevsi yatırımlarımız da sürecek” dedi.

‘SAVUNMA VE HAVACILIKTA ADIMIZDAN SÖZ ETTİRECEĞİZ’

KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay da pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında sivil havacılığın geldiğine vurgu yaparak, “Biz durumun yarattığı etkiyi, ticari-sivil havacılık alanlarındaki fırsatlarla telafi edeceğimize inanıyoruz.

Uçak alımının en fazla yapıldığı Asya bölgesinde özellikle Çin’in ülke içi uçuşlarının pandemi öncesi seviyelere gelmiş olması, ABD ve Avrupa özelinde ise yükselme eğilimi göstermesi ile sektörde büyüme desteklenecektir. Bunun yanı sıra ekonomik anlamda sektörün daralması nedeniyle havacılık ve savunma sektöründe OEM üretim yapan firmaların daha fazla göz önünde olacağını düşünüyorum. Bu nedenle rekabetçi tedarikçiler ön plana çıkabilir, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık üreticileri alt yüklenici olarak Türkiye pazarına yönelebilirler” dedi.

Cironun büyük kısmını Ar-Ge ve inovasyona ayırdıklarını belirten Osman Okyay, “Yerli/Milli projelere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin, yerli Turbojet motorumuz KTJ-3200 ile dünyada sayılı ülkelerde olan üretim kabiliyetlerinden birine sahip olduk. Bu durum gelecekte daha gelişmiş motorlara yönelik tasarım ve geliştirme çalışmalarında bize ilham olacak. Önümüzdeki yıllarda, savunma ve havacılıkta imza projelerle adımızdan söz ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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