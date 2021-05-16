MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPandemide en çok moda alışverişi yapıldı
GeriEkonomi Pandemide en çok moda alışverişi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Pandemide en çok moda alışverişi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pandemide en çok moda alışverişi yapıldı

E-ticaret müşterisi salgın döneminde en çok moda alışverişi yaptı. İnternetten alışverişlerde moda ürünlerini elektronik ile kozmetik ve kişisel bakım izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde internetten alışveriş yapan kadın tüketicilerin yüzde 80,4'ü, erkeklerin 58,7'si moda ürünlerini tercih etti.

AA muhabirinin Rekabet Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de başlayan salgın sürecinde e-ticaret kanallarının kullanımı artarken, kadın ve erkek tüketicilerin eğilimleri farklılık gösterdi.

Bu dönemde e-ticarette, tüketicilerle satıcıların eğilim ve alışkanlıkları ile pazarın yapısı sektördeki oyuncuların faaliyetlerine yön verdi.

Tüketicilerin salgın sürecinde internetten alışveriş yaptıkları alışverişlerde moda ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi "elektronik" ile "kozmetik ve kişisel bakım" izledi.

Söz konusu dönemde tercih edilen diğer ürünler ise, "ev, yaşam, ofis" "ev tekstili", "kitap", "yemek siparişi", "süpermarket", "sağlık, medikal ürünler ve besin takviyeleri", "yiyecek içecekler", "çiçek siparişi", "müzik, film ve hobi", "spor, outdoor", "oto yedek parça ve aksesuarları", "bahçe ve yapı market", "oyuncak" "eğlence ve kültür" oldu.

Her 3 işletmeden 1’ini e-ticaret ile tanıştırdı
Her 3 işletmeden 1’ini e-ticaret ile tanıştırdı

KADINLAR MODA ERKEKLER ELEKTRONİK ÜRÜN TERCİH ETTİ 

Tüketici eğilimleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkek ve kadın kullanıcı tercihleri "moda", "kozmetik ve kişisel bakım" ile "elektronik" kategorilerine göre önemli ölçüde farklılaştı.

Bu dönemde kadın tüketicilerin yüzde 80,4'ü moda kategorisinden alışveriş yaptı, erkeklerde ise bu oran yüzde 58,7 oldu. Bunun yanı sıra "elektronik" kategorisinde kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 33,9 iken erkeklerin oranı yüzde 60,7 olarak gerçekleşti.

"Kozmetik ve kişisel bakım" kategorisinde ise kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 57 iken erkeklerin alışveriş yapma oranı yüzde 27,3 olarak hesaplandı.

e-ticaret bu yıl rekor kırdı
e-ticaret bu yıl rekor kırdı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi