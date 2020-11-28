Pandemide E-devlet kullanımı arttı

Türksat AŞ’nin 2017 ve 2018 yılı hesapları, önceki gün TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda görüşüldü. E-Devlet hizmeti konusunda bilgilendirme yapan Şen’in sunumu Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

51 MİLYON KULLANICI

“Türkiye’nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı’nı (turkiye.gov.tr) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına işletiyoruz. Bugün 51 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaşıldı. 345’i belediye olmak üzere, 690 kamu kurumuna ait 5 bin 285 adet kamu hizmeti e-Devlet Kapısı’ndan sunuluyor. E-Devlet Kapısı’nda 2019 yılında aylık 319 milyon ortalama ile yıllık 3.8 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleşti. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle aylık ortalama kullanımın 463 milyona yükseldiği görülmektedir. E-Devlet Kapısı uygulamasını indiren yaklaşık 49 milyon vatandaşımız, 2 bin 810 farklı hizmete mobil üzerinden erişebiliyor. Araştırma şirketi Gemius’un verilerine göre de 2019 yılında Türkiye’de en çok kullanılan 7 uygulamadan biri ‘E-Devlet Kapısı’ oldu. Birçok işlem artık E-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor. Hatta tüm devlet üniversitelerimiz ile 61 vakıf üniversitemizi kazanan gençlerimiz, kayıtlarını E-devlet Kapısı üzerinden yaptırabiliyor.”