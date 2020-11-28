Pandemide E-devlet kullanımı arttı
TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, e-Devlet Kapısı üzerinden verilen 4A hizmet dökümü, vergi borcu sorgulama ve pandemi sosyal destek ön başvuru hizmetlerinin vatandaşların en çok kullandığı hizmetler arasında yer aldığını belirterek, “En yeni hizmetlerimiz arasında yer alan HES kodu üretme ve listeleme, E-Başvuru ve HES kodu sorgulama hizmetleri de şimdiden milyonlarca kez kullanıldı” dedi.
Türksat AŞ’nin 2017 ve 2018 yılı hesapları, önceki gün TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda görüşüldü. E-Devlet hizmeti konusunda bilgilendirme yapan Şen’in sunumu Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:
51 MİLYON KULLANICI
“Türkiye’nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı’nı (turkiye.gov.tr) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına işletiyoruz. Bugün 51 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaşıldı. 345’i belediye olmak üzere, 690 kamu kurumuna ait 5 bin 285 adet kamu hizmeti e-Devlet Kapısı’ndan sunuluyor. E-Devlet Kapısı’nda 2019 yılında aylık 319 milyon ortalama ile yıllık 3.8 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleşti. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle aylık ortalama kullanımın 463 milyona yükseldiği görülmektedir. E-Devlet Kapısı uygulamasını indiren yaklaşık 49 milyon vatandaşımız, 2 bin 810 farklı hizmete mobil üzerinden erişebiliyor. Araştırma şirketi Gemius’un verilerine göre de 2019 yılında Türkiye’de en çok kullanılan 7 uygulamadan biri ‘E-Devlet Kapısı’ oldu. Birçok işlem artık E-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor. Hatta tüm devlet üniversitelerimiz ile 61 vakıf üniversitemizi kazanan gençlerimiz, kayıtlarını E-devlet Kapısı üzerinden yaptırabiliyor.”
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