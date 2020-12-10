Pandemide dijitale 170 milyon liralık yatırım

Aksoy, bu dönemde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60’a varan artışlar gözlemlediklerini dile getirdi. Aksoy, pandeminin ilk günden itibaren hayatın bundan böyle eskisi gibi olmayacağının sinyallerini verdiğine dikkati çekerek, “Alışkanlıklarımız, iş yapış biçimlerimiz, hayata bakış açımız, hatta değerlerimiz değişti. Vodafone’un yeni müşteri alımlarının pandemi öncesi yaklaşık yüzde 20’si dijitalden geliyordu. Pandemide, nisan-mayıs aylarında, bu oran yüzde 50’lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim” dedi.

FİBER YETERLİ DEĞİL

Aksoy, “Türk tüketicisi son teknolojiyi seviyor, Türkiye’deki operatörler de son teknolojiyi yaymayı seviyor” ifadelerini kullandı. Yoğun karantina döneminde artan trafiğe iyi şekilde yanıt verildiğini dile getiren Aksoy, fiberde yaşanan sıkıntılara işaret etti. Aksoy, “Fiber penetrasyonunun az olması, Türkiye’de fiber yatırımlarının artmasına rağmen henüz istenen seviyeye ulaşmamış olması, bir gelişim alanı. Biz bu konudaki iştahımızı daha önce de defalarca dile getirdik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada gelişim alanı daha hızlı olabilir. Mobil tarafta dünyanın ilerisindeyiz ama sabit tarafta Türkiye daha ileride olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘LAF DEĞİL İCRAAT YAPAN KAZANACAK’

Tüketiciye gerçek zamanlı, ihtiyacı olduğunda dokunabilmenin önemine dikkati çeken Aksoy, “Önümüzdeki dönemde hedefli pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama, büyük veri, omnichannel gibi alanlarda yatırımların artmasını bekliyoruz” dedi. Aksoy, dijitalleşmeye lafta değil icraatte yatırım yapan, değişen dünyayı anlayıp kendine bir ekosistem yaratabilen firmaların fark yaratacağını ve büyümelerinin ivmeleneceğini dile getirdi.