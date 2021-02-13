Pandemide 806 milyon lira yatırım gerçekleştirdi

Tüpraş, ürün talebi üzerindeki baskıların azalmasıyla yılın son çeyreğinde, yüzde 84’lük kapasite kullanımıyla 6.1 milyon ton üretim ve 6.3 milyon ton satış gerçekleştirdi. Modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2020 yılında toplam 806 milyon TL yatırım yaptı. Uçuş sayılarının küresel çapta sert düşüşü sonucunda özellikle jet yakıtı ürün marjlarında tarihi düşük seviyeler ve ilk kez negatif marjlar görüldü.

Diğer yandan, bu gelişmeler paralelinde üreticilerin jet yakıtı üretimini sınırlandırarak motorin üretimini artırmaları, arz fazlası nedeniyle motorin ürün marjlarının da tarihi düşük seviyeleri görmesine neden oldu. Yıl boyunca çok dalgalı bir seyir gösteren Brent ham petrol fiyatı, özellikle yılın ikinci yarısında etkili olan OPEC+ üretim kısıtları ile yükselmesine rağmen, 2020 yılında geçen yılın yüzde 35 altında kalarak ortalamada 41.7 USD/v seviyesinde gerçekleşti. Talepte yaşanan gerileme sonrası tarihi düşük seviyelerde daralan marjlar ve ağır ham petrol arzının kısıtlı kalması ile artan maliyetler, rafinaj sektörü kârlılığını olumsuz yönde etkiledi. Bu gelişmelere ek olarak TL’deki değer kaybı ve artan faizler nedeniyle Tüpraş 2020 yıl sonu itibarıyla 3.8 milyar TL vergi öncesi zarar kaydetti.