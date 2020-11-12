Pandemi ürünlerinin ihracatı 260 milyon dolara ulaştı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, pandemi dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan ilaç, sabun, kolonya, dezenfektan, tanı kitleri gibi Covid-19 ürünlerinin ihracatındaki büyük artışa dikkat çekti. Pelister şu değerlendirmeyi yaptı: “Kimya sektöründe yer alan Covid-19 ürünleri olarak adlandırdığımız dezenfektan, kolonya, sabun, ilaç ve tanı kitleri ihracatı toplamı Ekim ayında yüzde 50,26 artarak 27,2 milyon dolar oldu. Solunum cihazı, maske ve önlük gibi diğer sektörlerdeki ürünlerin de dahil olduğu Covid-19 ürünleri toplam ihracatı ilk on ayda 706,7 milyon dolar olurken, kimya sektörü içinde olan Covid-19 ürünleri ihracatı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 61,43 artışla 258,6 milyon dolara ulaştı. Böylece tüm Covid-19 ürünlerinin dahil olduğu 706,7 milyon dolarlık ihracattan yüzde 36,6 pay aldı. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde söz konusu ürünlerde en çok ihracat yapılan ülkelere baktığımızda ise; dezenfektan ihracatında ABD’nin, tanı kitleri ihracatında Azerbaycan-Nahçivan’ın, kolonya ihracatında Almanya’nın, sabun ihracatında Libya’nın ve ilaç ihracatında İtalya’nın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Covid-19 ürünlerindeki ihracatın önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”

EKİM AYINDA EN ÇOK DEZENFEKTAN İHRACATI YAPILDI

Kimya sektöründeki dezenfektan ihracat rakamı 2019 yılı Ekim ayında 8 milyon 13 bin dolar iken, bu yıl Ekim ayında 10 milyon 217 bin dolar olarak yüzde 27,50 arttı. İlk on aylık dönemde ise 62 milyon 633 bin dolarlık dezenfektan ihracatı yapıldı.

İkinci sırada yer alan tanı kitleri ihracatı ise bu yıl Ekim ayında geçen yıla kıyasla yüzde 140,84 artışla 8 milyon 664 bin dolara ulaştı. Üçüncü sırada yer alan sabun ihracatı aynı dönemde yüzde 1,86 artarak 4 milyon 308 bin dolara ulaşırken, kolonya ihracatı 2,83 milyon dolar, ilaç ihracatı ise 1,23 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK KOLONYA İHRACATI ARTTI

Kolonya ihracatı, bu yıl Ekim ayında yüzde 214,29 artarak 2,83 milyon dolara ulaşırken, ilk on aylık dönemde yüzde 221,42 artarak 23,2 milyon dolara yükseldi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE EN ÇOK TANI KİTLERİ İHRAÇ EDİLDİ

Kimya sektörü içinde yer alan Covid-19 ürünlerinde bu yıl ilk on aylık dönemde tanı kitleri ihracatı 89 milyon 238 bin dolara ulaşarak geçen sene aynı döneme kıyasla yüzde 154,71 büyüdü. Sabun ihracatı ise geçen yıl on ayda yapılan 39 milyon dolarlık ihracattan bu yıl aynı dönemde 70,4 milyon dolara çıktı ve yüzde 80,43 oranında büyüdü.

İLAÇ İHRACATI ON AYDA YÜZDE 18,82 ARTTI

İlaç ihracatı bu yıl Ekim ayında yüzde 11,80 daralırken, ilk on aylık dönemde ise yüzde 18,82 oranında artarak 13 milyon dolara ulaştı.

DEZENFEKTANLARIN İHRACATINDA ABD İLK SIRADA

Dezenfektanların ihracatında bu yıl Ocak-Ekim döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 9,3 milyon dolar ile ABD ilk sırada yer alırken, 5,1 milyon dolar ile İngiltere ikinci ve 4,8 milyon dolar ile Çekya üçüncü sırada yer aldı. Çekya’yı takiben Romanya, Senegal, Ukrayna, Irak, Türkmenistan, Hollanda ve Rusya ilk on ülke olarak sıralandı. Bu yıl Ekim ayında ise ilk onda yer alan ülkeler Çekya, ABD, İngiltere, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Almanya, Türkmenistan, Singapur, Senegal oldu.

TANI KİTLERİ İHRACATI EN ÇOK AZERBAYCAN-NAHÇİVAN’A YAPILDI

Tanı kitleri ihracatı bu yıl ilk on aylık dönemde en çok 18,6 milyon dolar ile Azerbaycan-Nahçivan’a yapıldı. İtalya (8,06 milyon dolar) ikinci sırada yer alırken, Polonya (7,9 milyon dolar) üçüncü sırada yer aldı. Polonya’yı Irak, Hong Kong, Libya, Çin, KKTC, Somali ve Almanya takip etti. En çok artış olan ülkeler ise yüzde 2.626,07 artış ile Polonya, yüzde 922,87 artış ile Azerbaycan-Nahçivan ve yüzde 716,04 artış ile İtalya oldu. Ekim ayında ise Irak, Azerbaycan-Nahçivan, İtalya, Hindistan, Hong Kong, Polonya, İngiltere, Kuzey Makedonya, KKTC ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkeleri ilk onda yer aldı.

KOLONYA İHRACATI HOLLANDA’YA YÜZDE 588, ALMANYA’YA YÜZDE 499 ARTTI

Kolonya ihracatında bu yıl Ocak-Ekim döneminde en çok ihracat yüzde 499,23 artışla Almanya’ya yapılırken (5,9 milyon dolar), Hollanda (2,9 milyon dolar ve yüzde 588,10 artış) ikinci sırada ve Irak (1,8 milyon dolar ve yüzde 259,95 artış) üçüncü sırada yer aldı. Irak’ı ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Belçika, KKTC ve İran izledi. Ekim ayında ise ilk onda Almanya, Hollanda, Irak, İngiltere, ABD, Kenya, Türkmenistan, KKTC, Fransa ve Kosova ülkeleri yer aldı.

İNGİLTERE’YE SABUN İHRACATI YÜZDE 3.958,22 ARTTI

Sabun ihracatında ise bu yıl Ocak-Ekim döneminde ilk sırada yüzde 706,56 artış ve 7,05 milyon dolar ile Libya yer aldı. İlk onda yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla; Irak (5,8 milyon dolar ve yüzde 8,78 artış), Hollanda (4,4 milyon dolar ve yüzde 690 artış), Romanya, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, İran, İngiltere ve İsrail oldu. En fazla sabun ihracat artışı ise yüzde 3.958,22 ile İngiltere’ye gerçekleştirildi ve geçen yıl aynı dönem 58 bin dolar olan ihracat rakamı bu yıl aynı dönemde 2 milyon 352 bin dolara çıktı. Ekim ayında ise Yemen, Irak, Sırbistan, İran, İsrail, Bangladeş, Özbekistan, Bulgaristan, Suriye ve Libya en çok sabun ihraç ettiğimiz ülkeler oldu.

İLAÇ İHRACATI EN ÇOK İTALYA’YA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu yıl ilk on aylık dönemde en çok ilaç ihracatı yapılan ülke İtalya (3,5 milyon dolar) oldu. İspanya (2,6 milyon dolar) ikinci sırada yer alırken, İrlanda (1,04 milyon dolar) üçüncü sırada yer aldı. İrlanda’yı Almanya, Kanada, Portekiz, ABD, Beyaz Rusya, Ürdün ve Finlandiya takip etti. Ekim ayında ise İspanya, Portekiz, Ürdün, Finlandiya, Fas, İrlanda, Panama, KKTC, İtalya ve Bulgaristan en fazla ilaç ihracatı yaptığımız ülkeler oldu.