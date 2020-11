Pandemi ürünlerinin ihracatı 258,6 milyon dolara ulaştı

İKMİB açıklamasına göre, on aylık dönemde en çok tanı kitleri ihracatı yapılırken onu sabun, dezenfektan, kolonya ve ilaç ihracatı izledi.



Kimya sektöründeki Kovid-19 ürünlerinin ekim ayı ihracatı ise 27,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ürünlerin ihracatında geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,26 büyüme oldu. Bu yıl ekim ayında en çok dezenfektan ihracatı yapılırken, onu tanı kitleri, sabun, kolonya ve ilaç ihracatı izledi.



Kimya sektöründeki dezenfektan ihracat rakamı geçen yıl ekim ayında 8 milyon 13 bin dolar iken, bu yıl ekim ayında 10 milyon 217 bin dolar olarak yüzde 27,50 arttı. İlk on aylık dönemde ise 62 milyon 633 bin dolarlık dezenfektan ihracatı yapıldı.



İkinci sırada yer alan tanı kitleri ihracatı ise bu yıl ekim ayında geçen yıla kıyasla yüzde 140,84 artışla 8 milyon 664 bin dolara ulaştı. Üçüncü sırada yer alan sabun ihracatı aynı dönemde yüzde 1,86 artarak 4 milyon 308 bin dolara ulaşırken, kolonya ihracatı 2,83 milyon dolar, ilaç ihracatı ise 1,23 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Kolonya ihracatı, bu yıl ekim ayında yüzde 214,29 artarak 2,83 milyon dolara ulaşırken, ilk on aylık dönemde yüzde 221,42 artarak 23,2 milyon dolara yükseldi.



Kimya sektörü içinde yer alan Kovid-19 ürünlerinde bu yıl ilk on aylık dönemde tanı kitleri ihracatı 89 milyon 238 bin dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 154,71 büyüdü. Geçen yıl on aylık dönemde 39 milyon dolar seviyesinde olan sabun ihracatı ise bu yıl aynı dönemde yüzde 80,43 büyüyerek 70,4 milyon dolara çıktı.



İlaç ihracatı bu yıl ekim ayında yüzde 11,80 daralırken, ilk on aylık dönemde ise yüzde 18,82 artarak 13 milyon dolara ulaştı.

DEZENFEKTANLARIN İHRACATINDA ABD İLK SIRADA

Dezenfektanların ihracatında bu yıl ocak-ekim döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler arasında 9,3 milyon dolar ile ABD ilk sırada yer alırken, 5,1 milyon dolar ile İngiltere ikinci ve 4,8 milyon dolar ile Çekya üçüncü sırada yer aldı.



Çekya’nın ardından ilk 10 ülke Romanya, Senegal, Ukrayna, Irak, Türkmenistan, Hollanda ve Rusya olarak sıralandı. Bu yıl ekim ayında ise ilk onda yer alan ülkeler Çekya, ABD, İngiltere, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Almanya, Türkmenistan, Singapur, Senegal oldu.



Tanı kitleri ihracatı bu yıl ilk on aylık dönemde en çok 18,6 milyon dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan’a yapıldı. İtalya ikinci sırada yer alırken, Polonya üçüncü sırada yer aldı. Polonya’yı Irak, Hong Kong, Libya, Çin, KKTC, Somali ve Almanya takip etti.



Söz konusu dönemde tanı kitleri ihracatında en çok artış olan ülkeler Polonya, Azerbaycan-Nahçıvan ve İtalya oldu. Ekim ayında ise Irak, Azerbaycan-Nahçıvan, İtalya, Hindistan, Hong Kong, Polonya, İngiltere, Kuzey Makedonya, KKTC ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkeleri ilk onda yer aldı.



Kolonya ihracatında bu yıl ocak-ekim döneminde en çok ihracat Almanya’ya yapılırken Hollanda ikinci sırada ve Irak üçüncü sırada yer aldı. Irak’ı ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Belçika, KKTC ve İran izledi. Ekim ayında ise ilk onda Almanya, Hollanda, Irak, İngiltere, ABD, Kenya, Türkmenistan, KKTC, Fransa ve Kosova ülkeleri yer aldı.

LİBYA'YA 7 MİLYON DOLARLIK SABUN İHRACATI

Sabun ihracatında ise bu yıl ocak-ekim döneminde ilk sırada 7,05 milyon dolar ile Libya yer aldı. İlk onda yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla, Irak Hollanda, Romanya, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, İran, İngiltere ve İsrail oldu.



En fazla sabun ihracat artışı ise İngiltere’ye gerçekleştirildi ve geçen yıl aynı dönem 58 bin dolar olan ihracat rakamı bu yıl aynı dönemde 2 milyon 352 bin dolara çıktı. Ekim ayında ise Yemen, Irak, Sırbistan, İran, İsrail, Bangladeş, Özbekistan, Bulgaristan, Suriye ve Libya en çok sabun ihraç edilen ülkeler oldu.



Bu yıl ilk on aylık dönemde en çok ilaç ihracatı yapılan ülke İtalya oldu. İspanya ikinci sırada yer alırken, İrlanda üçüncü sırada yer aldı. İrlanda’yı Almanya, Kanada, Portekiz, ABD, Beyaz Rusya, Ürdün ve Finlandiya takip etti. Ekim ayında ise İspanya, Portekiz, Ürdün, Finlandiya, Fas, İrlanda, Panama, KKTC, İtalya ve Bulgaristan en fazla ilaç ihracatı yapılan ülkeler oldu.



"KOVİD-19 ÜRÜNLERİNDEKİ İHRACAT ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, pandemi dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan ilaç, sabun, kolonya, dezenfektan, tanı kitleri gibi Kovid-19 ürünlerinin ihracatındaki büyük artışa dikkat çekti. Pelister, kimya sektöründe yer alan Kovid-19 ürünleri olarak adlandırdıkları dezenfektan, kolonya, sabun, ilaç ve tanı kitleri ihracatı toplamının ekim ayında yüzde 50,26 artarak 27,2 milyon dolar olduğunu belirtti.



Solunum cihazı, maske ve önlük gibi diğer sektörlerdeki ürünlerin de dahil olduğu Kovid-19 ürünleri toplam ihracatının ilk on ayda 706,7 milyon dolar olurken, kimya sektörü içinde olan Kovid-19 ürünleri ihracatının geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 61,43 artışla 258,6 milyon dolara ulaştığını aktaran Pelister, “Böylece tüm Kovid-19 ürünlerinin dahil olduğu 706,7 milyon dolarlık ihracattan yüzde 36,6 pay aldı.” ifadelerini kullandı.

Pelister, “Ocak-ekim döneminde söz konusu ürünlerde en çok ihracat yapılan ülkelere baktığımızda ise dezenfektan ihracatında ABD’nin, tanı kitleri ihracatında Azerbaycan-Nahçıvan’ın, kolonya ihracatında Almanya’nın, sabun ihracatında Libya’nın ve ilaç ihracatında İtalya’nın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Kovid-19 ürünlerindeki ihracatın önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.