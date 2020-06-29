Pandemi sürecinde vergi ödemelerine özel ödeme seçenekleri

Pandemi sürecinde, KDV ve Stopaj Vergilerinin ödeme tarihi yaklaşırken VakıfBank, vergi ödemelerinde sunduğu özel hizmetleriyle mükelleflerin yanında olmaya devam ediyor. Ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri ile tüm vergi mükellefleri, T.C. kimlik, vergi kimlik, tahakkuk, plaka, Tüketici Hakem Heyeti ve Kamu Alacağı Tahsilat Platformu referans numaraları ile vergi, resim, harç ve ceza borçlarını ödemelerini sorgulayabiliyor. Şube ve dijital kanallarda mükelleflere 18 farklı ödeme imkânı sunan VakıfBank, sektörde vergi sorgu ve ödemelerine toplamda 32 farklı seçenekle de kolaylık sunuyor.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Yaşanan pandemi sürecinde vergi borçlarıyla ilgili mükelleflere hatırlatmada bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, “VakıfBank olarak Bankamızda bulunan alternatif ödeme yöntem ve kanallarımızla her zaman müşterilerimize destek oluyoruz. Özellikle dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mesai saatine bağlı kalmaksızın tüm kanallarımızla müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini sorunsuz yapmalarını sağlıyoruz. Bankamızda vergi tahsilatları, şube, internet bankacılığı, VakıfBank mobil, ATM, çağrı merkezi, düzenli ödeme, barkod, VakıfPay, SMS, e-posta, toplu vergi ödeme, SFTP, online web servis, kredi kartı, bankomat kart ve VakıfTax (Vergi Kart) gibi seçeneklerle yapılabiliyor” dedi.

Akyol şöyle devam etti; “VakıfPay ürünümüz ile vergi ödemelerinde bir ilke imza atıyoruz. VakıfPay kullanan müşterilerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesi üzerinden kart bilgilerini paylaşmadan, hafta sonları ve resmi tatiller dâhil olmak üzere tüm vergi ve harç ödemelerini yapabiliyor. Bu yöntemde kredi kartı kullanmak gerekmediği gibi ihtiyaç halinde anında kredi kullanma imkânı da sunuluyor.

Vergi özelinde çıkarılan ilk güvenli kart olan VakıfTax ile gümrük ve emlak vergileri dışında kalan ödemeler ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan tüm vergi tahsilatları, VakıfBank’ın tüm kanallarından hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.

VakıfBank şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanalıyla ödeme yapan müşterilerimiz, hesaplarından düzenli ödeme talimatı vererek vergilerini ödeyebiliyor.

Şifreli bir uygulama kullanmak istemeyen müşterilerimiz ise yetkilendirecekleri bir mobil telefondan ödeme gerçekleştirebiliyor.

Devreye aldığımız yeni uygulamamız VakıfBank Mobil’den BARKOD-QR (KARE KOD) okuma ile VakıfBank Mobil kullanıcıları, hiçbir veri girişi yapmadan, bağlı oldukları vergi dairelerinden ya da GİB İnternet Vergi Dairesi’nden alacakları ‘Vergi Tahakkuk Fişi’nde bulunan barkodu, VakıfBank Mobil uygulamasına okuttuktan sonra tahsilat işlemini hatasız ve kolayca tamamlayabilecek.

Bir diğer yenilikle de VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini Hızlı Vergi Ödeme Sistemi ile sadece T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgilerini girerek kolaylıkla tahsil edebilecekler.

KURUMSAL FİRMALARA ÖZEL ÇÖZÜMLER

Kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerimizin vergi tahsilatlarında da hızlı ve pratik çözümler sağlayabilmek adına; toplu vergi ödeme, SFTP ile (Dosya Transferi) vergi ödeme, ONLİNE web servis ile vergi ödeme, toplu ödeme yöntemleri şeklinde pek çok alternatif de sunuyoruz.

VakıfBank müşterisi olsun olmasın tüm mükellefler, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV), pasaport harcını, pasaport değerli kağıt bedelini, yurtdışı çıkış harcını, yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harcını ve kimlik kartı satış bedelini plaka veya T.C. kimlik numarası ile VakıfBank ATM’lerinden ödeyebiliyor.