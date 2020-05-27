Pandemi sürecinde metropoller daha çok etkilendi, ‘İş’te Anadolu farkı

Pandemi sürecinin bütün iş kollarını etkilediğini, Kale Grubu’nda da özellikle inşaat malzemeleri ile ilgili üretimde yüzde 35’e varan bir gerileme olduğunu anlatan Zeynep Bodur Okyay 15 gün kadar ara verdikten sonra bazı sektörlerdeki faaliyetlerinin yeniden başladığını söyledi.

Okyay, “Türkiye’de iki hayat var: Metropoller ve Anadolu. Anadolu’da işler devam etti, metropoller kadar etkilenmedi” dedi. Kendilerinin bu süreçte “Önce sağlık” dediklerini, tesislerinin olduğu beldeler ve bayileriyle güçlü bir iletişim ağı kurduklarını, grup çalışanlarının sağlıklarını gün be gün takip ettiklerini anlattı. Zeynep Bodur Okyay Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. İbrahim Bodur’un, vefatının dördüncü yılında bir dizi programla anılmasına ilişkin bilgi vermek ve gündemi değerlendirmek üzere online basın toplantısı düzenledi.

İLÇE BAZINDA PLANLAMA

Anadolu’daki operasyonları nedeniyle ilçe bazında sağlık planlamaları yaptığını aktaran Okyay, çalışanlar ve aileleri için ideal sağlık şartları için efor sarf ettiklerini anlattı. Havacılık alanındaki çalışmalarının dünya lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaman zaman aksadığını belirten Okyay, “Savunma ve havacılık tarafında tahminlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza ara vermedik. Çünkü zaten F-35 tarafında yaşanan bir takım belirsizlik süreci devam ediyor. Dolayısıyla elimizde olan siparişleri tamamlamak adına orada daha seyreltilmiş bir çalışma moduna girmedik. Ancak gümrük kapılarındaki durumlar ve uçuşların olmaması tüm havacılık sektörünü olduğu gibi bizi de etkiledi” bilgilerini verdi.

DİJİTAL İKİZ HIZLANDI

Okyay, şirketinin dünyada sanayi üretimi alanında büyük rağbet gören “digital twin” (Dijital ikiz) teknolojisi hakkında çalışmalarına hız verdiğini belirterek, “Dijital ikiz çalışmalarımız önümüzdeki ay devreye girecek. Dolayısıyla yeni normalde iş yapma tarzına kedimizi adapte etmeye gayret ediyoruz” dedi. Okyay, şöyle devam etti: “Koronavirüs pandemisi süreci içinde gerekli tüm önlemleri aldık. Bütün fabrikalarda termal kameraları kurduk. Personel servisleri, birlikte iş yaptığımız iş ortaklarımızla birlikte önlemlerimizi de aldık ve düzen değişikliğini yaptık. Sorumlu ve duyarlı liderlik diyoruz. Pandemi sürecinde tedarikçilerimiz arasında sıkıntıya düşenler oldu. Onlarla bağımızı birazcık daha sıkılaştırma gayreti içerisinde olduk. Özellikle serbest çalışan, hizmet aldığımız kişiler olduğu için. Dolayısıyla Anadolu’da yerleşik sosyal dokuya dokunan bir sanayi grubu olduğumuz için elimizden geleni yaptık.”

İBRAHİM BODUR DEĞERLERİYLE ANILDI

2016’da vefat eden Kale Grubu kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur’un hatırasını yad etmek ve vefatının dördüncü yılında anmak için mayıs ayında online olarak bir dizi program düzenlendi. Kale Grubu tarafından programın çerçevesi, İbrahim Bodur’un kişiliğiyle özdeşleşmiş ve dünden bugüne köprü kuran değerlerinden “öngörü, cesaret, mücadele, yenilikçilik ve güven” kavramları üzerinden oluşturuldu. Üç yıldır düzenlenen kendi alanında önde gelen isimlerin ağırlandığı KaleTalks sohbet serisi, anma programı kapsamında bu beş değer etrafında kurgulanarak gerçekleştirildi.