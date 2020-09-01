Pandemi sonrası iki tekere ilgi artarak devam ediyor... Motosiklette sıcak yaz

2020 yılının ilk yarısını koronavirüsün ciddi etkisi altında geride bırakırken, ilk çeyreğin son ayında tamamen duran otomotiv ve motosiklet pazarı ikinci çeyrekte normalleşme ile birlikte büyüyerek devam etti. Yaz ayları ile birlikte özellikle toplu taşımadan uzaklaşmanın da etkisi ile motosiklet güvenli ve rahat ulaşım aracı olarak görülmeye başladı. Satın alma, kullanım ve bakım maliyetlerinin otomobile göre daha uygun olması, park etmenin daha kolay, yoğun trafikte de daha hızlı hareket edebilmesi motosikletlerin pandemi dönemindeki avantajlarına ek olarak öne çıkıyor. Moted Başkanı Başarı Erbaş, “Beklenen düşüşün çok tersine motosiklet sektörü de otomobildeki gibi bir trendi yakaladığı gözüküyor. Online alışverişin hızlanması, kurye hizmetini çok ciddi yaygınlaşmasına sebep oldu. B sınıfı ile kullanılabilen 50 cc motosikletlerin kullanımının daha da artmasını sağladı” dedi. Satışlar temmuzda önceki yılın yüzde 65 üzerine çıktı.

EYLÜLDE ARTACAK

2006 yılında toplam 373 bin adetlik satış rakamı ile rekor kıran motosiklet satışları, o dönemden bu yıla kadar daralmaya devam etti. 2020’ye hızlı girmesine karşın pandemi etkisi ile birlikte, sonrasında arttırılan ek vergi ardından, 120 bin seviyelerinde kalarak ancak geçen seneyi yakalayabilir görüşü hakimdi. Yaz rakamları tahminleri değiştirdi. Temmuz ayında yakalanan 31 bin adetlik satış ile motosiklet sektörü geçtiğimiz senenin ilk 7 aydaki toplam satış rakamının da yüzde 20 seviyesinde geride bırakmayı başarırken, eylül ayında verginin süresinin sona ermesi ile birlikte satışların bir miktar daha artabileceği konuşuluyor.

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Yıl sonu toplam satış rakamı tahminin olumsuz pandemi etkisi altında geçen mart ve nisan ayları sonrasında 100-120 bin seviyesine çekilen sene sonu tahminleri, temmuz ayı sonrasında Moted tarafından 170 bin adete güncellendi. Pandemiye rağmen ulaşılacağı öngörülen bu rakam ise 180 bin adetlik satış rakamına ulaşılan 2014 yılından bu yana ulaşılacak en yüksek rakam olacak.

50 CC SATIŞLARI ZİRVE YAPTI

Pandemi sonrası toplu taşımadan uzaklaşıp, şehir içi ulaşımda alternatif olarak motosiklete geçmek isteyenlerin tercihi 50 cc motosikletler oldu. Hem uygun fiyatlı olmaları hem de motosiklet ehliyeti almadan da kullanılabiliyor olmaları öncelikli hale getirdi. Yaşanan artışta önemli paya sahip olan bu modeller, yalnızca B sınıfı ehliyetle, (otomobil ehliyetiyle)kullanılabiliyor. 50 cc motosikletler 2020 temmuz ayında 10 bin 493 adetlik bir satış rakamı yakaladı. 2019 aynı dönemde bu motosikletlerin yalnızca 4 bin 938’di. 20 bin 893 adet olan ocak-temmuz 50 cc satışı ise 2020 ilk 7 ayında 36 bin 541 seviyelerine çıktı. Motosiklet alımına artan talep, motosiklet eğitim merkezlerine de yansıdı. Yeni başlayan sürücüler trafiğe çıkmadan önce eğitimlerini alarak tecrübe kazanıyor.