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Açılır açılmaz akın ettiler... Kentte büyük hareketlilik

#Van#İranlı Turist#Turizm

Van'ın Saray ilçesindeki, pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla kente akın eden İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıp kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, geceleri de eğlence mekanlarında şarkılara eşlik edip müzik eşliğinde eğleniyor. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, "Umudumuz; pandeminin bir an önce bitmesi. Hem ülkemiz hem İran için aşılama oranının çok daha fazla olması" dedi.

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İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran’da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim’den itibaren ise tamamen açıldı.

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Sınır kapısının açılması ile birlikte İranlı turistler, tatil rotalarını tekrar Van olarak belirledi. Kentteki otellerin doluluk oranları yüzde 90lara ulaştı. Kalabalık kafileler halinde gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıp kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, geceleri de eğlence mekanlarında şarkılara eşlik edip müzik eşliğinde eğleniyor.

Açılır açılmaz akın ettiler... Kentte büyük hareketlilik

'TÜRKİYE’Yİ VE VAN’I ÇOK SEVİYORUZ'

Kaldığı otelin eğlence salonunda müzik eşliğinde eğlenen Nazilla Mumin, Türkiye ile Van’ı çok sevdiklerini ve gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

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Pej Teyaben ise Türkiye’nin güzel bir ülke olduğunu vurgulayarak "Buranın halkı da güvenlik güçleri de çok iyi. Van çok güzel. Burada hem geziyoruz hem eğleniyoruz. Türkiye ile iftihar ediyoruz. Van’ın doğası çok güzel. Çok memnun kaldık. Buradaki insanlar ne zaman bizim ülkeye gelse başımız gözümüz üstünde yerleri var" dedi.

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Açılır açılmaz akın ettiler... Kentte büyük hareketlilik

Ailesiyle birlikte Van’a gelen Dr. Reza Asadian da, "Her akşam İranlı aileler eğlenir ve çok keyif alır. Bizimle ilgilenen Van halkına çok teşekkür ediyoruz. Millet eğleniyor. Buranın halkı çok misafirperver. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

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’EN ÖNEMLİ ETKEN VAN’IN YAKIN OLMASI’

İranlı turistlerin gelişi ile kentin ekonomisinin canlandığını belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, "Gümrük kapımızın açılmasıyla İran vatandaşları, turist olarak ülkemize ve şehrimize gelmeye başladı. 2019 yılında bir milyon 42 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Van şehrimiz, yavaş yavaş eski günlerine dönecektir. Umudumuz budur. İranlılar Van’ı neden tercih ediyor? En önemli etken Van’ın yakın olması. Van’a geldiklerinde otele yerleşiyorlar. Gündüzleri alışveriş yapıyorlar, geceleri de tabii haklı olarak pandeminin vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı eğleniyorlar. Umudumuz; pandeminin bir an önce bitmesi. Hem ülkemiz hem İran için aşılama oranının çok daha fazla olması. Aşılama oranı ne kadar fazla olursa, daha çabuk eski günlerimize döneceğimizi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Van#İranlı Turist#Turizm

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