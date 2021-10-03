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'Pandemi öncesi yapılan konutta büyük fırsat var'

#Gayrimenkul#Pandemi #Konut Üreticileri
Pandemi öncesi yapılan konutta büyük fırsat var

Gayrimenkul sektöründe en önemli gündemlerden biri de fiyat artışı. Konut üreticilerine göre artan maliyetler nedeniyle bu artış sürecek.

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Emtia fiyatları ve döviz farkının gayrimenkul sektöründe yeni projelerde fiyatları yükselttiğini belirten Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, pandemi öncesi tamamlanmış inşaat projelerinin hala tüketici için fırsat olduğunu ifade etti. İstanbul Zeytinburnu’nda Kazlıçeşme sahil hattında hayata geçirilen Büyükyalı projesinde yer alan Fişekhane’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Akbalık, maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek şunları söyledi:

‘BU FİYAT HAYAL OLACAK’

“Başta demir olmak üzere tüm metal ve emtia fiyatlarındaki fiyat artışı inşaat maliyetlerini yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyor. Örneğin Temmuz 2020’de 3 bin liraya alınan demir Mayıs 2021’de 7 bin 600 liraya yükseldi. Buna arsa fiyatları da eklenince konut fiyatları artma eğilimine girdi.” Sektördeki maliyet artışlarının henüz tam anlamıyla konut fiyatlarına yansımadığını dile getiren Ahmet Akbalık, “Söz konusu malzemelerdeki yükselişin konut fiyatlarına yansıması kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde yansımaya başlayacak. O zaman kendi projemiz adına söylüyorum, bu fiyatlardan konut almak hayal olacak. Bugünün koşullarında Büyükyalı’yı hayata geçirmeye kalksak maliyetler en az iki kat daha pahalı” ifadelerini kullandı. Konutta stoklar tükenirken, yeni projelerin gelme hızında da azalma olduğunu söyleyen Ahmet Akbalık, “Bir ara talep yoktu, arz vardı. Şimdi arz bitti, talepler yavaş yavaş gelmeye başladı. Elde ürün az olunca da fiyatlar yukarı çıkmaya başladı. Bu yüzden ben diyorum ki gayrimenkul sektörü özellikle markalı konutlarda artık yeni bir raya giriyor” şeklinde konuştu.

'İNSAN ODAKLI PROJELER KLONLANACAK'

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Büyükyalı’da son üç ayda 150 konut sattıklarını kaydeden Ahmet Akbalık, “Bundan sonra eskisi gibi kapalı site dönemi bitti. Büyükyalı projemiz gibi insanı odağına alan projeler klonlanacak. Beş yıl önce planını yaptığımız projenin yaşanan pandemi sürecinde yaşam için ne kadar gerekli olduğunu anladık. İnsanların günlük hayatta ihtiyacı olan tüm unsurlar olan market, kuaför gibi gereksinimlerle beraber konser, sergi ve tiyatro gibi kültür sanat yaşamının da evinizin hemen altında olması çok değerli. Komşuluk ilişkisinin yüksek olduğu projemize yatırımcıların ilgisi sürüyor. İlk üç etapta konutların yüzde 90’ı satıldı. Dördüncü etaba ilgi devam ediyor” diye konuştu.

 

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#Gayrimenkul#Pandemi#Konut Üreticileri