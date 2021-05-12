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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.05.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Pandemi kiraları uçurdu! 16 bin lira istiyorlar

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Pandemi kiraları uçurdu! 16 bin lira istiyorlar

Koronavirüs pandemisiyle birlikte sakin ve izole kesimlere talep arttı. İstanbul'da bulunan sakin muhitlerde kiralar 16 bin liraya kadar çıkmaya başladı.

Pandemi nedeniyle sakin yerlere ilgi arttı. İstanbul’da Şile, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece’de metrekare fiyatları yüzde 50 oranında yükseldi.

Pandeminin tüketicinin tercihlerini değiştirdiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “İnsanlar kalabalıklardan uzaklaşmak istiyor. Bu nedenle merkezi ilçelerden daha sakin ve uzak ilçelere yöneldiler” dedi.

YÜZDE 50 ARTTI

Nisan 2020’nden Nisan 2021’e değişen kiralama ücretleri hakkında bilgi veren Akdoğan, “Kira artışında İstanbul içinde en çok artış Şile, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda oldu. Son bir yıl içinde bu ilçelerdeki kira artışı ortalama yüzde 40 ile yüzde 50 seviyesinde oldu” diye konuştu.

ŞİLE İLK SIRADA

Satılık ev fiyatlarında ise yine ilk sırayı Şile korurken sırasıyla Beylikdüzü, Avcılar, Sarıyer ve Adalar’da satış fiyatları yükseldi. Ortalama satılık fiyat artışı bu ilçelerde yüzde 48 seviyesinde oldu.

Özelikle Anadolu Yakasında Şile'de yoğun talep yaşanırken, Avrupa yakasında ise Büyükçekmece talebin yoğunlaştığı bölge oldu. 

Ortak alandan ziyade müstakil yaşama geçiş ihtiyacı bu bölgelere olan talepleri artırdığını ifade eden Akdoğan, “Hatta apartmanlarda bile satışlarında zorlanılan teraslı, bahçeli evlere ilgili son bir yılda oldukça arttı” dedi. 

Hakan Akdoğan’ın verdiği bilgilere göre konut metrekare fiyatlarında en çok değişim yaşanan ilçeler sırasıyla şu şekilde oldu:

İLÇENİSAN 2020NİSAN 2021ARTIŞ
ŞİLE4000 TL6000 TL%50
BEYLİKDÜZÜ3000 TL4400 TL%46.7
AVCILAR3200 TL4600 TL%43.8
SARIYER11200 TL16000 TL%42.9
ADALAR7000 TL9950 TL%42.1
BÜYÜKÇEKMECE3700 TL5200 TL%40.5
ÇATALCA2800 TL3900 TL%39.3
ARNAVUTKÖY2500 TL3450 TL%38
BAŞAKŞEHİR5100 TL7000 TL%37.3
BAYRAMPAŞA3700 TL5000 TL%35.1

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