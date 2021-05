Pandemi ihracatı durduramadı

Sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumluklarının Ar-Ge’si, üretimi, yurtiçi - yurtdışı pazarlaması ve satışı konularında çalıştıklarını söyleyen May Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, 1978 yılından beri faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlattı. İhracatta planlama ve yatırımlara bağlı her geçen yıl büyüdüklerini açıklayan Yormazoğlu, “2020 yılında, ihracat rakamlarımızı yüzde 32 arttırarak, hedeflerimizin üzerinde bir gerçekleşme sağladık. 2021 yılı için planladığımız ilave 25 milyon liralık yatırım ile yüksek katma değerli tohum üretimini ve ihracatını arttırmayı planlıyoruz. Bursa ve Adana’da bulunan tohumluk işleme tesislerimizdeki makine parkurlarını yenileyip, Türkiye’de 5 farklı noktada bulunan Ar-Ge istasyonlarımızı son teknoloji ekipmanlarla güçlendirerek, tohumluk üretim ve ıslah süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımları arttırarak, devam edeceğiz. Hem yurtiçinde, hem de yurtdışında her geçen yıl daha da zorlaşan rekabet ortamında, sürdürülebilir şekilde yeni ürünler geliştirerek ve üretim kapasitemizi arttırarak; hem kendimizle, hem de rakiplerle yarışıyoruz” dedi.

YÜZDE 24 BÜYÜME

Mısırdan örnek veren Yormazoğlu, portföydeki yeni çeşit sayısını ciddi şekilde artırıp, 2020 yılını yüzde 24 büyüme ile kapattıklarını aktardı. Mevcut durumda üretim kapasitesi sınırlarına geldiklerini belirten Yormazoğlu, “Yeni yatırım planlarımız kapsamında, 2021 yılında ilave mısır kurutma tesisi, ilave depo ve mevcut iki mısır hasat makinesine ilaveten yeni bir mısır hasat makinesi ve bir ilaçlama makinesi yatırımı gerçekleştirerek gerek yurt içi, gerekse ihracata yönelik üretim kapasitemizi ciddi şekilde büyütüyoruz” diye konuştu.

