Pandemi heyeti kurdu üretime geçti

Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği hafta çalışmalarına başlayan Nef Vakfı, alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti kurdu. Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti’ndeki hocalardan ve hastanelerden gelen yönlendirmelerle öncelikli olarak ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi, endüstriyel tasarımcılarla prototipler tasarlandı. Solunum filtresi gibi hassas malzemeler için mikrobiyoloji laboratuvarlarında testler yapıldı. Nef Vakfı, hastanelerden gelen kullanım testlerinden sonra ihtiyaç duyulan malzemeler için seri üretimlere başladı. Üretimler İstanbul Bağcılar, Çekmeköy ve Pendik’te gerçekleşiyor.

340 BİN MALZEME

Toplamda 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretecek olan Nef Vakfı, 1 hafta içinde ürettiği 340 bin adet malzemeyi sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Bugünlerde solunum cihazı ara parçaları ve antibakteriyel hava filtresi gibi hayati parçaların da testlerini tamamlamayı hedefleyen Nef Vakfı, 6 farklı malzemenin üretim sürecine ve malzemeleri hastanelere teslim etmeye devam edecek.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Bu zor dönemde salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık personellerini korumak için harekete geçtiklerini belirten Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur,”Ürettiğimiz malzemeleri sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladık, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti’miz ile önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar için tasarımlar geliştirip, sağlık personelimize gücümüz yettiğince destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz” diye konuştu.

8 YILDIR SOSYAL PROJELER YÜRÜTÜYOR

Gayrimenkul şirketi olan Nef, her sene dağıtılabilir kârının yarıdan fazlasını Nef Vakfı’na bağışlıyor. Nef Vakfı da, 2012 yılından beri sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Vakıf, salgınla mücadele öncesi Elazığ’daki depremzedeler ve Yunanistan sınırındaki mültecileri için yerinde yürüttüğü sosyal projeler ile dikkat çekmişti.