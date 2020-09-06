Pandemi düğün takılarını da internete taşıdı

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimlerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti geliştirdi. Geliştirilen çözüm kullanılmaya başlandı. Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, geliştirdikleri çözümle salgından sonra önemi artan sosyal mesafe kavramına destek olacaklarını belirterek, “Ertelenen düğünlerin, olağanüstü önlemler eşliğinde yapılan nikahların insanlara etki ettiğini düşünüyoruz. İnsanlar çok yakın da olsalar nikahlara katılırken bulaş riski nedeniyle iki defa düşünüyorlar. Bizim geliştirdiğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan tebrik etmek, aynı zamanda altın takılarını yollamak mümkün oldu.” ifadelerini kullandı.



Davetiye açmak yeterli



Sallancı, düğün yapacak çiftin takikolay''da online davetiye açmasının yeterli olduğunu belirterek, gelin ve damadın istemesi halinde online davetiyeyi yakınlarıyla sosyal medyadan ve anlık iletişim programları üzerinden paylaşabileceğini söyledi. Sallancı şu bilgileri verdi: “Yaklaşık bir yıl önce geliştirdiğimiz sistemle, gelin ve damadın maddi ve manevi olarak yıprandığı düğün süreçlerinde yanlarında olmayı hedefledik. Sistemimiz şöyle çalışıyor: Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber sitemize giriyor. Kendilerine bir online davetiye açıyorlar sayfamız üzerinde. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim- soyismini sitemizde arayan bir davetli dakikalar içinde çiftin online davetiyesine ulaşabiliyor, tebrik notu ile beraber takısını yollayabiliyor.”



Davetiyelere QR kod basılabilecek



Sallancı, hazırlanan online davetiyenin QR kodunu da gelin ve damada ulaştırdıklarını ifade ederek, isteyen çiftlerin bu kodu davetiyelerini basacak matbaalara ulaştırarak, fiziki davetiyelerine de bastırabileceğini söyledi. Davetiyedeki karekodu okutan davetlilerin düğün salonunun konumundan takı gönderimine kadar pek çok hizmete ulaşabildiğini anlatan Sallancı, “Sitemiz üzerinden hazırlanan online davetiye sosyal medyadan, WhatsApp veya diğer iletişim programlarından paylaşılabildiği gibi QR kod davetiyeye bastırılabilir. Yine isteyen kullanıcılarımız QR kodu düğün salonundaki masalara yapıştırabilecek veya kodu ekrana yansıtabilecek. Böylece düğüne katılım gösteren davetliler arasında sosyal mesafe korunacak.” bilgilerini verdi.







