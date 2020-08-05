Pandemi döneminin en yüksek ihracatı

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı hazirana göre yüzde 11.5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Geçen ay hem 2020’nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84.5, altın hariç ise yüzde 93.9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşıldı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7.9 kayıpla 166.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat verileri ilgili olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı bir değerlendirmede bulundu. İhracatın cari açığın azaltılmasına katkı verirken Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Pekcan, koronavirüs salgını sonrası ihracattaki toparlanmanın temmuzda da hızlanarak sürdüğünün altını çizdi. EN YÜKSEK DEĞER

İhracatın koronavirüs salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020 yılının en yüksek değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Pekcan, ihracatın geçen yıla göre ise Temmuz 2019’daki yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve koronavirüs salgını etkisiyle yüzde 5.8 azaldığını belirtti. Pekcan, temmuz ayı çalışma günü günlük ortalama ihracatın ise hazirana göre yüzde 16.8 artışla 715 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

KARŞILAMA ORANI

İthalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7.66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82.6 iken temmuzda 84.5’e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93.9’a yükseldi. Böylelikle temmuzda hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla 2020’nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84.5, altın hariç ise yüzde 93.9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız.” AB ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 11.9, ABD ekonomisinin yüzde 32.9 küçüldüğüne işaret eden Pekcan, bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye’nin ihracat değerinin önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

İhracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, çabalarına ara vermeden devam edeceklerini aktaran Bakan Pekcan, salgın sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin temmuzda da devam ettiğine dikkati çekerek, otomotiv sektöründe ihracatın bir önceki aya göre yüzde 10.1, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18.5 arttığını bildirdi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA’YA

Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle beraber AB’ye ihracatın bir önceki aya göre yüzde 12.8 arttığını belirten Ruhsar Pekcan, temmuzda en çok ihracat yapılan ülkelerin 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya, 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLADI

Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye’nin, güvenilir, istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladığını söyleyen Ruhsar Pekcan, “Haziranın ardından temmuzda da ihracat rakamları, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirmiş, ülkemizin normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrıştığını göstermiştir. Daha gidecek çok yolumuz var, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla beraber ara vermeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

ALTIN TASARRUF ARACI

Dış ticaret verilerinden altın çıkarıldığında Türkiye ekonomisinin ticaret değer zincirinde geldiği rekabetçi noktayı net olarak gördüklerine vurgu yapan Ruhsar Pekcan, “Altın, bir tasarruf aracı, sermaye türüdür. Bu yüzden altını, sermaye hareketi olarak değerlendirmek daha sağlıklı olur” değerlendirmesinde bulundu.

‘OYUNUN YÖNÜNÜ KENDİMİZE ÇEVİRDİK’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “ İhracat ailesi olarak mart ayında gün umutsuzluk günü değil demiştik, nisanda hedeflerimizin koronavirüsten büyük olduğunu, mayısta beklentimizin normalin de ötesinde olduğunu ve haziran ayında geçmişte olduğu gibi bugün de başaracağımızı ifade etmiştik. Temmuz ayı ihracatımız, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Türk ihracatçısı oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı” dedi.

VİRÜS İHRACATI

Koronavirüs ürünleri ihracatı, temmuz ayında da hız kesmedi. Solunum cihazları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1647 artışla 10.2 milyon dolar, maske ve önlük yüzde 464 artışla 34.4 milyon dolar, tanı kitleri yüzde 180 artışla 11.1 milyon dolar, dezenfektan ihracatı ise yüzde 16.7 artışla 18.8 milyon dolar ve ilaçlar ihracatı yüzde 52.9 artışla 1.2 milyon dolar oldu. Toplam tıbbi ürün ihracatı ise yüzde 175.1 artışla 75.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

1641 YENİ İHRACATÇI

Temmuz ayında ihracat ailesine 1.641 firmanın katıldığını belirten İsmail Gülle, “İhracata yeni başlayan bu firmalarımız temmuz ayında 97 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, temmuz ayı içerisinde toplam 40 bin 675 firmamız ihracat gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.