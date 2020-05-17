Pandemi bitse de uzaktan çalışacağız

Koronavirüs hayatın her alanında etkisini gösteriyor. Bundan sonra hepimiz yeni koşullara göre yaşamayı öğreneceğiz. Uzmanlara göre salgının köklü değikliğe yol açacağı alanlardan biri de ofisler olacak. Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO’su Jack Dorsey, çalışanlarına salgını sonrasında, kısıtlamalar kalktıktan sonra bile süresiz olarak uzaktan çalışabileceklerini açıkladı. İngiliz Barclay bankasının CEO’su Jes Staley ise “7 bin kişiyi bir binada toplama uygulaması geçmişte kalmış olabilir” yorumuyla dikkat çekti. Biz de ofis konusunda uzman isimlere sorduk: Türkiye’de iş hayatı nasıl değişecek?

PAYLAŞIM MODELİ

Gayrimenkul, perakende ve ofis sektörünün deneyimli isimlerinden Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, ofis kullanımında ciddi değişiklikler yaşanacağını söyledi. Paylaşımlı ofislerin öne çıkacağını belirten Alkaş, “Tek bir binada çalışmak yerine şehrin birkaç noktasında kullanıma göre ödeme yapılan paylaşımlı ofisler öne çıkacak. Çalışanlar yürüyerek gidecek ve ihtiyaç durumunda kullanacak. Teknolojinin yardımıyla evden çalışma devam ederken, ortak çalışma alanları da sürece destek olacak” dedi.

5 GÜN OFİS YOK

Uzaktan çalışma modelinin Türkiye’de çok ağır ilerlediğini, salgının bu süreci hızlandırdığını belirten ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, “Şu an akıllarda 2 soru var; Biri ofiste sosyal mesafe nasıl sağlanır, ikincisi de çalışan ofis gelirken enfekte olur mu? Ofiste sosyal mesafe korunursa mevcut çalışanların en fazla 4’te 1’i yer bulabilir. Ek alan gerekir ama bu şu an birçok firma için mümkün değil. Firmalar buna formül arıyor. O nedenle haftada birkaç gün evden çalışacağımız kesin. Bir de firmalar tek büyük bir merkez bina yerine şehrin birkaç noktasında ofisler kiralayabilir. Böylece çalışan trafikte risk almaz. Özetle ofislerde bir dönüşüm başladı. Her iş kolu kendi ihtiyacına göre bir model uygulayacak. Ama görünen o ki artık haftada 5 gün ofiste olmayacağız” diye konuştu. Gönden, firmalara sosyal mesafeye uyum projeleri ürettiklerini de ekledi.

ÇALIŞAN YURTLARI GÜNDEME GELECEK

Avi Alkaş, dünyada örnekleri olan ‘çalışan yurtlarının’ bu dönemde Türkiye için önemli bir seçenek olacağını dile getirdi. Alkaş, “Ofisim Maslak’ta ama Pendik’ten Beylikdüzü’nden gelen çalışan var. Bu kişiler günde 3 saat yolda. Onun yerine haftanın belli günleri çalışanlara merkezi noktalarda konaklama imkanı sağlanabilir. Salgının bulaş riskini azaltacak bu alternatif şehir trafiğini de rahatlatır” diye konuştu.

SANAL OFİSLERE TALEP 7 KAT ARTTI

Salgın sonrası sanal ofislere de talebin artacağı belirtiliyor. Sanal ofisler, sürekli olarak size ait bir ofisiniz olmadığı halde yasal adres, iletişim ve sekreterlik hizmetlerinin sunulması anlamına geliyor. Firmalar sanal ofis alımlarında paketlerine toplantı salonlarını saatlik olarak ekleyerek kurumsal kimliklerini de koruyor. Endless Offices Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Tüm sektörlerde yaşanan durağanlık ve ofislere gidilmemesi sanal ofislere olan talebi 7 katına çıkardı. Yaşanan bu dijital dönüşüm, 2020’de çalışma şekillerinin değiştiğini gösteren büyük bir adım. İlerleyen aylarda bu talebin 10 katına çıkacağını düşünüyoruz” dedi.