Pancar üreticisine büyük destek

Uzun zamandır pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişleten Türkşeker, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün etmek zorunda olan çiftçilere destek olacak. Başta hububat olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı dönemde çiftçiler hem ürününü yetiştirirken zorlanıyor, hem de hasat ettikten sonra değerinde satmakta ciddi problemler yaşıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sıkıntıları yaşayan çiftçileri rahatlatmak için pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker’in ödeyeceğini açıkladı. Bakan Albayrak, “Böylelikle çiftçimizi krediye muhtaç etmeden, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız” dedi. Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Bakan Albayrak, sözleşmeli hububat üretimi ile birlikte çiftçilerin 3.5 milyar TL kazanç elde edeceğini, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidileceğini söyledi.

4 MİLYON DEKAR

Pancar çiftçisi münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2.5 milyon ton ile Türkiye’nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Türkşeker, bu projesi ile hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım yaptığı arazilerinde de destek olacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor.

Şeker üretimi sırasında çıkan yan ürünleri değerlendirerek başta hayvancılık olmak üzere sanayinin diğer alanlarına da destek veren Türkşeker, yan ürünlerden küspe (yaş pancar posası) üretimi ile yem sektörünün, melas üretimi ile de maya ve yem sanayinin ihtiyacı da karşılanıyor.

1 MİLYON LİTRE ETİL ALKOL

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya ve dezenfektan üretimi için üreticilerin etil alkol ihtiyacını karşılayan Türkşeker, Eskişehir Alkol Fabrikası’nın kapasitesini arttırarak, 21 günde ürettiği 1 milyon litre etil alkolü, dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi.

900 BİN TON ŞEKER ÜRETİYOR

94 yıldır ‘sözleşmeli tarım’ ile pancar üreten Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bugün 50 bin çiftçisi ile 3.6 milyon dekar alanda 7.5 milyon ton pancar üretiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Türkşeker, 15 adet şeker fabrikası ve 8 bin çalışanı ile her yıl yaklaşık 900 bin ton şeker üreterek Türkiye’nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılıyor.