Pancar üreticisine 250 milyon TL’lik müjde

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Albayrak’ın pancar çiftçisine yapılacak ödemelere ilişkin değerlendirmesi yer aldı.

‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ ile birçok kesime destek verildiğini anımsatan Albayrak, şimdi bir müjdeyi de pancar çiftçisine verdiklerini aktardı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında KOBİ’lere bir korumanın da ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ ile sağlandığına dikkat çeken Albayrak, Twitter’dan şunları söyledi: “Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkardık.”

FIRSATÇILARDAN KORUYACAĞIZ

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini belirten Albayrak , “Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız” ifadesini kullandı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bazı temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapan firmalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakanlığı bünyesinde kurulan şikayet merkezinin, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını aktaran Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte, yürütülen inceleme sürecinin detayları yer aldı.

BAŞSAVCILIKLARA İLETİLDİ

Kovid-19 nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu ekiplerince ele alındı. 2 bin 547 firma ve şahsın hesapları incelenirken, yurtiçine yönelik 204 milyon TL’lik bankacılık işlemi, yurtdışına yönelik 370 milyon TL’lik satış tespit edildi. 327 kişinin işlem hacmi yüksek bulundu. E-ticaret firmaları üzerinden haksız satış yapan kişiler ve firmalarla ilgili tespitler yapıldı. Platformlar aracılığıyla yapılan fahiş fiyatlı satışlar raporlandı. Tüm dosyalar, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi.