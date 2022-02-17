Pancar üreticilerine destek ödemesi ne zaman 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pancar alım fiyatı açıklaması

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Pancar üreticilerine destek ödemesi ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Çiftçiler için yapılan pancar ödemeleri gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. " dedi. Pancar alım kesin fiyatını da değinen Cumhurbaşkanı hasattan önce açıklanacağını belirtti.

PANCAR ÜRETİCİ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere de bazı müjdeler vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır.

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Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."