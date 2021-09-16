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Pancar fiyatları 2021 belli oldu! İşte, 2021 şeker pancarı alım fiyatları

#Pancar Fiyatları#Şeker Pancarı Fiyatları#İcerikhaber
Pancar fiyatları 2021 belli oldu İşte, 2021 şeker pancarı alım fiyatları

Pancar fiyatları 2021 yılında ne kadar olacağı ile gündemde yer alıyordu. Pancar fiyatları hakkında detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kırşehir'de yaptığı açıklamada bu yıl yüzde 25'lik bir artış yapıldığı duyurulan pancar alım fiyatları için ton başına fiyat miktarını 420 TL olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere hayırlı olmasını diledi. İşte, 2021 şeker pancarı alım fiyatları

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Türkiye'nin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir'den, 2021 yılı alım fiyatlarını da açıklamak istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını, geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik, bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır.

Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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