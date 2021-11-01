Pamukta 800 bin tonluk açık var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Düğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme İki doktordan şaşırtan davaDüğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme! İki doktordan şaşırtan dava#TRABZON
Aşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktıAşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktı!#Koronavirüs
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Jessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordumJessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordum#Jessica Simpson
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLEREkonomi Haberleri

Pamukta 800 bin tonluk açık var

#Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği#Pamuk#Açık
Pamukta 800 bin tonluk açık var

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, Türkiye’de yıllık pamuk üretiminin 800 bin ton, tüketimin ise 1,6 milyon ton civarında olduğunu belirterek, “Bu açığı kapatmakta zorlanıyoruz. En azından geçici olarak iplik ve kumaş ithalatındaki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Mevcut durum, fiyat artışlarına ve stokçuluğa neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TİGSAD’dan yapılan açıklamaya göre, 2020’yi 800 milyon dolar ihracatla kapatan iç giyim sektörü, iplik ve kumaş ithalatında uygulanan ek vergilerin geçici olarak kaldırılmasını talep ediyor. Görüşlerine yer verilen Başkan Kanpolat, iplik ithalatında yüzde 5 ila 8, kumaş ithalatında ise yüzde 20 olarak uygulanan ek vergilerin geçici süreyle de olsa kaldırılması gerektiğini aktararak, mevcut durumun üretim maliyetlerini artırdığını ve söz konusu durumun katma değeri yüksek ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.

Dünya pamuk piyasa borsalarındaki artışa değinen Kanpolat, şu değerlendirmelerde bulundu: “Fiyat devamlı yukarı çıktığı için de pamuk satmakta bir çekince var. Bir de Çin’e Amerika’nın koyduğu bir kota var. Dolayısıyla AB, pamuğu oradan almaktan çok Türkiye’den ve Özbekistan’dan tedarik ediyor. Pamuğun kilosu 2,5 dolar. ‘Libresi 105 dolar’ diyorlar şu anda dünya piyasalarında. Her gün değişiyor. İpliğin ise şu andaki ihracat ortalaması 4,5 dolar. Şimdi iplikçiler, Avrupa’dan yakın çevreden imalatçılara iplik satıyorlar. Bu da ülkemizdeki iplik ihtiyacında bir sıkıntı yaratıyor ve fiyatları yukarı çekiyor. Kumaş ihracatının şu anda ortalama fiyatı 6 dolar. Hazır giyimde ise 16,6 dolar. Aslında bunun doğrusu ne? Katma değerli hazır giyimi ihraç etmek. Geçici olarak iplikteki ve kumaştaki ilave vergilerin kaldırılması sektörümüzün önünü açar. Özbekistan’dan, Türkmenistan’dan buraya hiç olmazsa iplik ve pamuk gelsin.”

AÇIK 800 BİN TON

Pamuğun hazır giyim sektörünün ham maddesi olduğunu hatırlatan Kanpolat, “Türkiye’de yıllık pamuk üretimi 800 bin ton, tüketim ise 1,6 milyon ton civarında. Bu açığı kapatmakta zorlanıyoruz. Geçici olarak iplik ve kumaş ithalatındaki ek gümrük vergilerinin kaldırılması lazım. Mevcut durum, fiyat artışlarına ve stokçuluğa neden oluyor. vergileri en azından kaldırın” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği#Pamuk#Açık

BAKMADAN GEÇME!

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka