Pamukta 800 bin tonluk açık var

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TİGSAD’dan yapılan açıklamaya göre, 2020’yi 800 milyon dolar ihracatla kapatan iç giyim sektörü, iplik ve kumaş ithalatında uygulanan ek vergilerin geçici olarak kaldırılmasını talep ediyor. Görüşlerine yer verilen Başkan Kanpolat, iplik ithalatında yüzde 5 ila 8, kumaş ithalatında ise yüzde 20 olarak uygulanan ek vergilerin geçici süreyle de olsa kaldırılması gerektiğini aktararak, mevcut durumun üretim maliyetlerini artırdığını ve söz konusu durumun katma değeri yüksek ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.



Dünya pamuk piyasa borsalarındaki artışa değinen Kanpolat, şu değerlendirmelerde bulundu: “Fiyat devamlı yukarı çıktığı için de pamuk satmakta bir çekince var. Bir de Çin’e Amerika’nın koyduğu bir kota var. Dolayısıyla AB, pamuğu oradan almaktan çok Türkiye’den ve Özbekistan’dan tedarik ediyor. Pamuğun kilosu 2,5 dolar. ‘Libresi 105 dolar’ diyorlar şu anda dünya piyasalarında. Her gün değişiyor. İpliğin ise şu andaki ihracat ortalaması 4,5 dolar. Şimdi iplikçiler, Avrupa’dan yakın çevreden imalatçılara iplik satıyorlar. Bu da ülkemizdeki iplik ihtiyacında bir sıkıntı yaratıyor ve fiyatları yukarı çekiyor. Kumaş ihracatının şu anda ortalama fiyatı 6 dolar. Hazır giyimde ise 16,6 dolar. Aslında bunun doğrusu ne? Katma değerli hazır giyimi ihraç etmek. Geçici olarak iplikteki ve kumaştaki ilave vergilerin kaldırılması sektörümüzün önünü açar. Özbekistan’dan, Türkmenistan’dan buraya hiç olmazsa iplik ve pamuk gelsin.”



AÇIK 800 BİN TON

Pamuğun hazır giyim sektörünün ham maddesi olduğunu hatırlatan Kanpolat, “Türkiye’de yıllık pamuk üretimi 800 bin ton, tüketim ise 1,6 milyon ton civarında. Bu açığı kapatmakta zorlanıyoruz. Geçici olarak iplik ve kumaş ithalatındaki ek gümrük vergilerinin kaldırılması lazım. Mevcut durum, fiyat artışlarına ve stokçuluğa neden oluyor. vergileri en azından kaldırın” diye konuştu.