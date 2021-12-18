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Palandöken'den sahte içkiye karşı uyarı

#Bendevi Palandöken#Sahte İçki#Alkol
Palandökenden sahte içkiye karşı uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla girerken sahte içki üretimindeki artışla birlikte ölüm olaylarının arttığını belirterek, "Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı. Her ilde denetimler hızla devam etse de yılbaşından sonra da sürmeli" dedi.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hem üretene hem içene hem de devlete geri dönüşü olmayan zararlar veren sahte içkilerin üretiminin yılbaşı yaklaşırken yine arttığını söyledi. Palandöken, "Buna bağlı olarak maalesef ölüm haberleri de artıyor. Artık bu insan canına kasteden sahte alkol üreticilerine fırsat verilmemeli. Vatandaşımız esnaftan güvenilir ve bandrollü şişeleri tercih etmeli. 81 ilde devam eden ’zehir kod’ adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri, duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum" dedi.

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’BANDROLLÜ ŞİŞELER TERCİH EDİLMELİ’

Ülkenin çeşitli illerinden ölüm haberlerinin üzücü olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken, "Her senenin belirli zamanlarında ülkemizin çeşitli illerinden sahte içkiden ölen kişilerin haberleri daha sık duyuluyor. Yine bu ay kısa zamanda 20nin üzerinde ölüm haberi basına yansıdı. Maalesef insanların canına kasteden sahtekarlar yeni yıla girerken metil alkolden ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürüyor. Orijinal şişelere sahte alkol ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde bu zehirleri satıyorlar. Artık vatandaşlarımızın bu oyunlara gelmemesi, bu fırsatçıları tercih etmemesi lazım. Devletimiz sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçiriyor; fakat talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. İnsan canı bu kadar kıymetsiz değil. Esnafımızdan bandrollü şişeler tercih edilmeli" diye konuştu.

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’9 MİLYAR VERGİ KAYBI VAR’  

Palandöken, sahte içkinin can sağlığına ek olarak devleti de büyük vergi kaybına uğrattığına işaret ederek, "Belirli firmalar haricinde etil alkolün satışı tamamen yasaklanmasına rağmen birçok e-ticaret sitesinde, sosyal medya uygulamalarında bunun satışı yapılmaya devam ediyor. Bu ölüm tacirleri vatandaşın canına kastederken aynı zamanda devleti de milyarlarca lira vergi kaybına uğratıyor. Öyle ki 2015 yılından bugüne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var. Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı. Her ilde denetimler hızla devam etse de yılbaşından sonra da sürmeli. Vatandaşlar da şikayetten asla kaçınmamalı. Daha ucuz olması tercih sebebi olmamalı; çünkü bunun geri dönüşü olmuyor" ifadelerini kullandı.

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#Bendevi Palandöken#Sahte İçki#Alkol

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