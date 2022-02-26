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Palandöken'den Bağ-Kur borcu çağrısı

#Bendevi Palandöken#Bağ-Kur#Esnaf
Palandökenden Bağ-Kur borcu çağrısı

Esnaf için yeni bir Bağ-Kur düzenlemesi gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kamu personeli maaşları arasındaki düzensizlik ile ilgili çalışmalar gündeme alınmışken, esnafımızın da talepleri unutulmamalı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli” dedi.

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Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için Bağ-Kur’da geriye dönük borçlanma talep edildiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı” açıklamasında bulundu.

“SOSYAL GÜVENLİKTE HER KESİMDE ADALET SAĞLANMALI”

Sosyal Güvenlik konusunda baştan aşağı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna ve İntibak Yasasının önemine dikkati çeken Palandöken şöyle devam etti:
“4 Ekim 2000 yılından önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan o dönemde Bağ-Kur’a kaydını yaptırmadığı için emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olamayan esnaf için Bağ-Kur düzenlemesine gidilmesi sosyal güvenlik açısından anayasal bir haktır. Bu nedenle yeniden geriye dönük borçlanma fırsatı tanınmalı. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonrasında emekli olanlar arasında maaşlarında büyük fark var. Koşullar ve çalışma süreleri aynı olmasına rağmen bu düzen adaletsizliğe neden oluyor. Uzun süredir mecliste çıkması beklenen İntibak Yasası zaman kaybedilmeden sonuçlandırılmalı. Emeklilerde de, kamuda da, esnafta da sosyal güvenlik noktasında değişmesi gereken konular var. Bu nedenle her kesimde adaleti sağlamak için zaman kaybedilmeden intibak düzenlemesi yapılmalı.”

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#Bendevi Palandöken#Bağ-Kur#Esnaf

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