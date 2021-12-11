Palandöken: Zorunlu sigortanın fiyatı serbest olmamalı

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Zorunlu trafik sigorta fiyatlarının ticari hayatta esnafı zorladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, “Araç sigorta fiyatları sabitlenmeli ve yeni yılda zam yapılmamalı. Fiyatların böyle yüksek seyretmesi halinde trafikte dolaşan sigortasız araç sayısı daha da artış gösterecek” dedi.

"ÖNEMLİ GİDER KALEMLERİNDEN BİRİSİ"

Araç sahiplerinin yeni yılda zam yapılmaması beklentisi ile birlikte indirime ihtiyaç duyduğunu da hatırlatan Palandöken, “Araç sahipleri için önemli gider kalemlerinden birisi, zorunlu olan araç sigortası. Öncelikle bu sigorta tüm sigorta şirketlerinde farklı fiyattan vatandaşa sunuluyor. Zorunlu olan bir sigorta her yerde sabit fiyat olmalı." açıklamasında bulundu.

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İLK SIRADA MOTOSİKLETLER GELİYOR

Bununla birlikte araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Bu indirim aynı zamanda trafikte sigortalılık oranını da artırmak için çok ciddi bir adım olacaktır. Öyle ki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜİK verilerine göre 25 milyon aracın 5 milyonu trafikte sigortasız geziyor. Sigortasızlık oranı en yüksek olan araç cinsinde, başı yüzde 66 oran ile pandemi döneminde sayısı da hızla artan motosikletler çekerken, onu yüzde 41 oran ile traktörler takip ediyor." dedi.

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"FİYATLARDA SABİT UYGULAMAYA GEÇİLMESİNE İHTİYAÇ VAR"

13 milyon otomobilin yüzde 6’sının, 486 bin minibüsün yüzde 21’inin, 209 bin otobüsün yüzde 30’unun, 882 bin kamyonun yüzde 23’ünün zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış durumda olduğunu ifade eden Palandöken, "Trafikte sigortalılık oranının artması için fiyatlarda indirime ve sabit uygulamaya geçilmesine ihtiyaç var. Bununla birlikte trafiğe hiç çıkmayan, garajda yalnızca koleksiyon ya da dekor için bekleyen aracı olanlar, bunu ispatladıkları takdirde sigortadan muaf olmalı” diye konuştu.