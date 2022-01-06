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Palandöken sömestir tatiline hazır

#Palandöken Kayak Merkezi#Palandöken#Tatil
Palandöken sömestir tatiline hazır

Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni yıl kutlamasının ardından sömestir için de hazır. Öğrenciler, kayak kulüplerinin açtığı 15 günlük kayak kurslarına şimdiden isimlerini yazdırdı. Otel müdürü Ömer Akça, doluluk oranında daha şimdiden yüzde 90’ı yakaladıklarını söyledi.

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Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi’ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yeni yılın ilk günlerinde Palandöken’deki tesislerde doluluk oranları, beklentileri aştı.

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En uzunu 14 kilometre olmak üzere 27 kayak pisti bulunan ve aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken’de kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise kızakla kayıyor. Tatilciler, eğitmenler eşliğinde kayak pistinin hemen yanındaki 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda buz duvarına tırmanıyor. Ayrıca zepline yapıp, dev salıncak ve insan sapanında hoşça vakit geçirebiliyor. Kayak severler akşamları da ışıklandırılan pistlerden faydalanıyor. 

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Palandöken sömestir tatiline hazır

Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, pandemi nedeniyle yüzde 70’le sınırlandırılan doluluk oranının şimdiden yüzde 90’ını yakaladıklarını söyledi. Palandöken’de güzel bir yılbaşı geçirdiklerini belirten Akça, "Muhteşem bir yeni yıl geçirdik. Davetliler güzel bir kayak tatili yaptılar. Sömestir yaklaşıyor, şu anda Palandöken’deki otel rezervasyonlarında yüzde 90 doluluklara ulaştık. Pistlerimizde 1 metreye yakın ezilmiş, sıkıştırılmış kar var. Güvenlik önlemleri zaten en ön safhada, pandemiyle ilgili sosyal mesafe kurallarına uygun oteller düzenli olarak hijyenik hale getiriliyor. Misafirlere maske zorunluluğumuz var. Pistlerde zaten fazlasıyla hava güneşli, gayet güzel, keyifli bir sömestir bizi bekliyor. Bütün misafirlerimizi Palandöken’e bekliyoruz" diye konuştu.

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#Palandöken Kayak Merkezi#Palandöken#Tatil

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